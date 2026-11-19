Фото: Пресс-служба платежной системы «Мир»

Дорожная тема была и остаётся одной из самых обсуждаемых в Башкортостане, и очередная «Прямая линия» главы республики Радия Хабирова это подтвердила: почти каждый четвёртый вопрос касался дорог или транспорта. Собрали главное, что уже делается в регионе и что изменится в ближайшее время для пассажиров и автомобилистов.

ПРОЕЗД ДЕШЕВЛЕ

Осенью и зимой общественный транспорт становится более востребованным: холод и слякоть заставляют отказаться от пеших прогулок, а некоторые автомобилисты в непогоду все чаще пересаживаются на автобусы и троллейбусы. Осенью сразу несколько перевозчиков в Уфе сообщили о повышении стоимости проезда, но возможность ездить в общественном транспорте дешевле у жителей Республики Башкортостан осталась. До конца года пассажиры смогут экономить, оплачивая проезд загруженной в телефон картой «Мир» - в этом случае стоимость поездки будет снижена на 11 рублей.

По данным пресс-службы платежной системы «Мир» за два месяца действия акции жители Башкортостана сэкономили на оплате проезда более 13 миллионов рублей.

Чтобы получить скидку, нужно заранее привязать карту «Мир» к мобильному платёжному сервису, например, Mir Pay. Смартфон при этом должен работать на Android и поддерживать бесконтактную оплату. Дальше всё просто: подносите телефон к терминалу на пару секунд, ждёте подтверждения и с карты автоматически списывается стоимость проезда уже с учётом скидки 11 рублей.

Подключение к интернету для этого не нужно: Mir Pay и аналогичные сервисы позволяют оплатить проезд, даже если вы офлайн, скидка применится сама.

Фото: Пресс-служба платежной системы «Мир»

Акция действует 1 сентября по 31 декабря 2026 в автобусах, троллейбусах и трамваях республики, где есть терминалы для приёма бесконтактных карт. Всего по региону курсирует около 4 тысяч таких машин.

- В течение четырех месяцев во всех видах общественного транспорта республики можно ездить существенно дешевле — стоимость снизится практически на четверть при соблюдении условий акции. Это приятная экономия для пассажиров, которая позволит сократить ежемесячные расходы на транспорт, а также оплачивать поездки удобным и быстрым способом. Ведь оплата смартфоном на входе занимает всего несколько секунд, при этом поездка обходится дешевле, − рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платёжной системы «Мир» Мария Точилова.

В акции участвуют все карты «Мир», загруженные в смартфон, в том числе виртуальные, выпущенные онлайн в приложении банка. По пластиковым картам «Мир» скидка на проезд не предоставляется.

С полными правилами предоставления скидки на проезд можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

УЛИЦА ГАЛЛЕ И ЗАТОНСКИЙ МОСТ

16 ноября в Уфе открыли новый участок улицы имени Города Галле - от проспекта Салавата Юлаева до Комсомольской. Это отрезок длиной 1,08 км с четырьмя полосами, который соединил Восточный выезд с Затонским мостом напрямую, без объездов. Для обычного водителя это означает два важных плюса: можно быстро сбросить поток из центра на проспект Салавата Юлаева или на Восточный выезд, а с выезда теперь можно доехать до Затона, не петляя через город. Проезд по новому участку бесплатный, но для грузовиков есть ограничения: старый Затонский мост в предаварийном состоянии, и затягивать большегрузы в центр не планируют.

Впереди большой объём работ по самому Затонскому мосту. Старый мост, построенный в 1970-х, закроют на капитальный ремонт в 2027 году. Работы займут примерно четыре года: федеральных программ под этот объект нет, ремонт пойдёт за счёт республиканского дорожного фонда. Власти предупреждают честно: пробки будут, надо перетерпеть. Движение на время ремонта пойдёт по новому мосту по схеме «два на два».

УФИМСКИЙ АРБАТ

Ещё один проект коснётся не только автомобилистов, но и всех, кто любит гулять по центру. Улицу Октябрьской революции превращают в полупешеходную зону - «уфимский Арбат». Тротуары уже расширили до 4,5 метров, появится велодорожка, а к 2028 году обновлённая улица дойдёт до набережной Белой.

Главная сложность в том, что реконструкция затронет 66 объектов культурного наследия, многие из которых в аварийном состоянии. Власти предложили бизнесу взять их в оборот: отремонтировать, открыть кафе, музей, гостиницу или коворкинг, и зарабатывать на аренде. Условие одно: сдать объекты к 1 июня 2028 года, к саммиту ШОС. Бюрократические вопросы власти обещают решать быстро.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ

В октябре автопарк республики пополнили 25 новых автобусов «НЕФАЗ» большой вместимости. Они вышли на маршруты Уфы и Нефтекамска. Машины на 92 пассажира, работают на газомоторном топливе, оснащены видеонаблюдением, спутниковой навигацией, USB-портами для зарядки и местами для инвалидных колясок. Новые маршруты уже вышли на маршруты №30к, №30, №39, №57 и №110с в Уфе, № 141 и 143 в Стерлитамаке, а в Нефтекамске на маршруты № 8 и № 9.

До конца года «Башавтотранс» рассчитывает получить ещё 53 газовых автобуса аналогичной марки. В планах направить их на самые востребованные маршруты, чтобы повысить регулярность движения в часы пик.

ЧТО ЕЩЁ В ПЛАНАХ

Помимо перечисленного, в конце года откроют обход Стерлитамака - участок федеральной трассы Уфа - Оренбург расширили с двух до четырёх полос. В перспективе реконструкция дорог Уфа - Дюртюли и Уфа - Инзер, а также проектные работы по выезду на трассу М-12.

Так что транспортная сфера Башкирии меняется в нескольких направлениях сразу и часть этих изменений жители могут почувствовать уже сейчас.

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