Жизнь 11-летнего мальчика унес внезапно возникший пожар. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

В понедельник, 16 ноября, в частном секторе башкирского города Октябрьского произошла трагедия, унесшая жизнь 11-летнего Ярослава Зимина. Все случилось, когда ребенок спал после школы в своей комнате. Родители были на работе, дома была только бабушка. Семья очень переживает гибель ребенка и нуждается в помощи.

ВНЕЗАПНОЕ ВОЗГОРАНИЕ

Как рассказала «КП-Уфа» близкая подруга семьи Мария Чугунова, в доме на улице Садовое Кольцо Зимины жили впятером: 36-летний Александр, его 39-летняя супруга Елена, их дети – Ярослав и 12-летняя Лера, а также 74-летняя бабушка. Накануне ЧП главу семьи проводили на вахту на Север.

На фото: Елена Зимина с младшей сестренкой, мужем Александром и детьми. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

Днем 16 ноября Елена привезла домой Ярика из школы, где он учился в первую смену в пятом классе, и повезла на учебу дочку. Уставший после уроков мальчик поднялся к себе в комнату на второй этаж и уснул. Бабушка же вышла заниматься хозяйством на участке. Примерно в это время в доме произошло возгорание: дым стремительно заполнил все внутри.

– Бабушка увидела дым и вызвала пожарных, позвонила Лене. Она примчалась домой быстрее пожарных, - рассказывает Мария.

Когда приехали спасатели, дым вовсю уже валил из окон. Сотрудники МЧС поставили лестницу и забрались на второй этаж, чтобы спасти мальчика, который был уже без сознания. Его вытащили на улицу через окно и сразу же передали медикам. В машине скорой помощи Ярику смогли запустить сердце. Была надежда, что он сможет выкарабкаться, но уже в больнице стало понятно, что ребенку не помочь.

– Привезли его в реанимацию, и там уже выяснилось, что легкие полны угарного газа. В 17:00 Ярик скончался, - вздыхает Мария.

Пожар в доме на улице Садовое Кольцо в Октябрьском возник днем 16 ноября. Фото: МЧС по РБ

Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание, но огонь успел нанести максимальный ущерб дому. Практически все имущество семьи было уничтожено, и теперь жить там попросту невозможно. Крыша обвалилась, сгорели внутренние перегородки и вся мебель. Сейчас семья Зиминых временно переехала к родственникам, а сам дом придется сносить.

«МЕЧТАЛ ЗАПИСАТЬСЯ НА КАРТИНГ»

18 ноября 11-летнего Ярослава похоронили. Проститься с ним пришли родные и близкие семьи, соболезнования им выразили многие жители Октябрьского.

- Ярослав был очень общительным, добрым, дружелюбным, активным и любящим мальчиком. Любил играть в компьютерные игры, кататься на велосипеде, занимался футболом. Очень хотел записаться на картинг, - с горечью рассказывает Мария Чугунова.

Когда начался пожар, мальчик спал в доме на втором этаже. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

После похорон семья Зиминых не осталась один на один с горем, их поддержали друзья и родные. Но близится зима, а пожар, отнявший жизнь горячо любимого сына, уничтожил вообще все. Нет даже теплых вещей.

Вы можете поддержать попавших в беду родителей Ярослава – сейчас им как никогда пригодится любая помощь от неравнодушных людей. Сделать это можно, перечислив любую сумму на специально созданный благотворительный счет. Он доступен по ссылке.

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