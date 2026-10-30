Семейная ипотека: что изменилось для покупателей жилья в Уфе

Фото: Антон Квашнин

РЫНОК ПЕРЕЖИЛ ОЖИДАНИЕ – И НАЧАЛ ПЕРЕСТРОЙКУ

Семейная ипотека перестала быть одинаковой для всех. Как рынок пережил период ожидания и что происходит сейчас?

- Кто-то ждал, а кто-то предпочёл действовать быстро, - говорит Елизавета Самойлова. - За 9 месяцев 2026 года продажи новостроек в Уфе выросли на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в сентябре - еще на 58,8% по сравнению с августом. При этом средняя цена поднялась лишь на 5,3%. Пик года пришёлся на июнь, тогда в Башкирии выдали 4100 ипотек: люди спешили зафиксировать старые условия. Но 1 июля изменений не произошло, и рынок замедлился. К сентябрю, когда детали прояснились, началась структурная перестройка. Думаю, спрос сместится в сторону более просторных планировок, более удобных для семей с детьми, а вот интерес к студиям снизится.

Причина - дифференциация ставок. Теперь в Уфе ставка зависит от количества детей: один ребёнок - 10%, два - 8%, три - 6% с лимитом 10 млн рублей. К примеру, чтобы купить среднюю трёхкомнатную квартиру в Уфе (около 12 млн), раньше при лимите в 6 млн рублей семье нужен был крупный первоначальный взнос или комбинированный кредит. Теперь семья с тремя детьми может покрыть до 10 млн рублей. Это хорошая возможность для реального улучшения жилищных условий.

Фото: ГК Первый Трест

МНОГОДЕТНЫЕ: ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЯВИЛОСЬ, НО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОКРАЩАЕТСЯ

Еще одно важное изменение - срок ипотеки перестал быть фиксированной величиной.

- Год назад при ставке 6% логично было брать кредит на 30 лет - так фиксировались дешёвые деньги на весь срок, а первоначальный взнос можно было минимизировать. Сейчас срок стал переменной, которой нужно управлять: 15 лет субсидий, дальше платеж будет по рыночной ставке. Поэтому разумнее сокращать срок или брать более «короткий» кредит до 15 лет, - поясняет коммерческий директор ГК «Первый Трест». - Есть ещё одна ключевая цифра - 50% первоначального взноса. При соблюдении этого условия даже семья с одним ребёнком получает ставку в 6%.

Могут ли многодетные семьи пойти покупать квартиру именно сейчас?

- Реальный прирост от семей с тремя детьми будет постепенным: им нужно осмотреться на рынке, действительно понять, что сейчас у них появилось преимущество, - говорит Елизавета Самойлова. - Но есть нюанс: доля предложения, попадающего в лимит семейной ипотеки, в Уфе упала с 52% до 30%. Даже если ставка выгодна, подходящих квартир становится меньше. Поэтому откладывать покупку ещё дольше не имеет смысла.

Фото: ГК Первый Трест

ЗАСТРОЙЩИКИ: СТАВКА НА УЛУЧШЕННЫЙ СЕГМЕНТ

Изменения, конечно, напрямую повлияют и на застройщиков.

- Тем, кто делал ставку на малогабаритное жильё и зависел от потока семейной ипотеки, придётся тяжело: в 2025 году на неё пришлось 57% выданных льготных кредитов и 75% их суммы. Когда поток смещается к большим площадям, целая линейка жилья может уйти в затоваривание, - отмечает эксперт. - Зато для тех, у кого есть улучшенный сегмент, открываются возможности. Именно поэтому в проектах ГК «Первый Трест» заранее закладывают несколько сценариев под разные категории семей.

Ведущие банки уже заявляют о собственных программах для семей. Насколько это изменит рынок?

- Банки, конечно, тоже подстраиваются под новые условия, и в ближайшие месяцы этот процесс ускорится. Они разрабатывают и выводят на рынок собственные продукты - траншевую ипотеку, субсидированные ставки. Конкуренция сместится из плоскости «у кого ставка ниже» в плоскость «кто предложит готовое решение», - прогнозирует Елизавета Александровна. - Банк и застройщик будут вместе подбирать условия под конкретный запрос. «Первый Трест» к этому готов.

Фото: ГК Первый Трест

АКЦИИ ОСЕНИ: ГДЕ СКИДКИ МАКСИМАЛЬНЫ

Система скидок застройщика дифференцирована по способу оплаты и стадии готовности конкретного дома. Максимальные скидки сосредоточены на готовых объектах и в домах, срок ввода которых планируется в течение года. На некоторые лоты скидка может достигать от 10 до 20 процентов и даже эксклюзивные 30%. Понятно, что эти предложения «горячие» - такие акции и возможности действуют очень недолго и предложения по ним весьма ограничены.

Отдельного внимания заслуживает трейд-ин - дополнительная скидка к базовой при обмене имеющегося жилья на новостройку. Скидки по этой программе на некоторые квартиры могут достигать 15 процентов. Действуют и другие специальные программы, к примеру, при одновременной покупке квартиры паркинга и кладовки.

До конца года покупателей ждут ещё более привлекательные условия. В ближайшее время будут озвучены параметры большой распродажи - «Чёрной пятницы», которая традиционно определяется отдельным списком. Кроме того, готовятся предновогодние предложения, которые могут стать отличным подарком для тех, кто рассматривает покупку жилья.

Некоторые дома от ГК «Первый Трест» будут сданы уже в текущем году. В частности, в ЖК «Новатор» ряд литеров (Литеры 2, 3, 4, 5.1) уже сданы в ближайшее время будет сдан еще один дом (Литер 5.2). Это значит, что покупатели смогут отпраздновать новоселье совсем скоро. Готовое жильё позволяет сразу оценить качество дома, планировки и инфраструктуру, а также воспользоваться максимальными скидками.

Условия акций могут быть изменены. Актуальную информацию уточняйте у менеджеров компании.

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