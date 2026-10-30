«По версии ГАИ, мой сын сам может быть виноват»: отец погибшего в ДТП мальчика из Башкирии отчаянно бьется за справедливость

Эдуард помогал родителям заботится о младшей сестренке, прикованной к инвалидному креслу. Фото: личный архив героев публикации

24 октября в селе Прибельский Кармаскалинского района Башкирии после столкновения с грузовиком погиб 13-летний мальчик. В тот роковой вечер Эдуард Муртазин катался на велосипеде в районе пересечения улиц Энергетическая и Салавата Юлаева. По версии Госавтоинспекции, ребенок врезался в прицеп «Сузуки Джимни Сиерра», который остановился перед перекрестком. В результате аварии юный велосипедист получил тяжелые травмы, от которых позже скончался в больнице.

Родители мальчика не согласны с предварительными выводами дорожной полиции. Они считают, что их ребенка сбил водитель грузовика и попытался скрыть следы смертельного ДТП. Свою версию произошедшего «КП-Уфа» рассказал папа мальчика Руслан Муртазин.

«БЫЛ ДОБРЫЙ И ОТЗЫВЧИВЫЙ»

13-летнего Эдуарда Муртазина похоронили 27 октября в родном селе Прибельский. На похороны пришли многие одноклассники и учителя школы, где он учился. Потеря старшего сына стала тяжелым ударом для его родителей, он всегда был для них надеждой и опорой. Младшая сестренка парня инвалид с детства, передвигается только в инвалидном кресле, старший брат помогал родителям заботиться о ней.

- Сын у меня был веселый парень, но немного скрытный. Насколько я знал, он уже встречался с девушкой, но не распространялся об этом. Хотя и возраст такой еще, всего 13 лет, но было такое. Он был добрый и отзывчивый, всегда по хозяйству помогал. Сам приходил ко мне в гараж, спрашивал: «Папа, чем помочь тебе?». Помню, как сварочным аппаратом учил его пользоваться, - с тяжелым вздохом рассказывает Руслан.

13-летний мальчик погиб в ДТП на сельской улице, когда катался на велосипеде. Фото: личный архив героев публикации

Мужчина считает, что водитель грузовика сбил его сына, проезжая на большой скорости по улице, где стоит ограничение 20 км/ч. Ему в руки попала видеозапись с камеры наружного наблюдения, установленной на фасаде соседнего здания. Изучив ее, Руслан сделал выводы, что водитель пытался скрыть последствия наезда на ребенка.

- На видео видно, как ехал мой сын, но не видно, чтобы он врезался в стоячий прицеп, как утверждает официальная версия. Он даже до прицепа не доехал. Если увеличить громкость видео, слышно, как водитель кому-то звонит и кричит, что ребенок под колесами машины лежит. И спрашивает: «Что делать?». Возможно, он его вытащил из-под колес и оттащил на обочину. Я заметил, что сначала сын был одет в олимпийку, а на обочине уже лежал в белой футболке. А когда моя жена буквально через пару минут прибежала туда, он снова был уже в олимпийке. То есть водитель, вероятно, олимпийку сорвал с него, когда из-под колес доставал, а потом снова одел ее, - говорит Руслан.

На фото: Руслан Муртазин с сыном Эдуардом и младшей дочкой. Фото: личный архив героев публикации

«ПОТЕРПЕВШИМ НЕ ПРИЗНАЮТ»

По словам мужчины, в справке о смерти сына причина указана как «неопределенная». Материалов судебно-медицинской экспертизы ни ему, ни маме мальчика не показали.

- Насколько я знаю, судебно-медицинским экспертам могут задать вопросы не только следователи, но и потерпевшие по уголовному делу. Меня до сих пор им не признали. По их версии, мой сын сам может быть виноват. Как вообще расследование ведется, что никто эту самую видеозапись не затребовал? У меня она есть, а в полиции ее нет, - возмущается Руслан.

Мужчина предполагает, что водитель грузовика имеет родственные связи с кем-то, кто может замять дело, но доказать этого пока не может.

- Насколько я этого человека знаю, его неоднократно видел в нетрезвом состоянии за рулем. Он периодически «по задам» ездит, чтобы не попасть к ГАИ. И еще. На видео же видно, как он несется до перекрестка, как угорелый, - говорит Руслан.

ДТП произошло 24 октября около 18 часов вечера в селе Прибельский Кармаскалинского района Башкирии. Фото: ГАИ по РБ

На днях отец мальчика сам приходил в Отдел МВД по Кармаскалинскому району и написал три ходатайства с просьбой его ознакомить с материалами уголовного дела.

- Написал, чтобы меня признали потерпевшим по делу, а также об изъятии видеозаписи с улицы Салавата Юлаева. Там находится детский сад, и есть видеокамера, - говорит мужчина.

ОФИЦИАЛЬНО

В МВД по Башкирии «КП-Уфа» прокомментировали ситуацию и сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В ходе следствия устанавливаются точные обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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