Новым мэром Уфы может стать экс-участница «Дома-2»: Анастасия Балтер уже подала все документы и выразила уважение Радию Хабирову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» из Уфы подала документы в конкурсную комиссию 20 октября. Фото: t.me/anastabalterpravda

25-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Балтер подала документы для участия в конкурсе на пост мэра Уфы. В своих соцсетях уфимка опубликовала несколько видеороликов, где объяснила, почему решилась на такой шаг. На крыльце городской администрации она записала видеообращение к своим подписчикам и в особенности - к жителям башкирской столицы.

- Я пришла подавать документы на пост мэра Уфы. Не буду говорить каких-то громких слов, скажу лишь, что в нашей Уфе есть очень много проблем, над которыми нужно работать. В центре [города] все красиво, а стоит выехать за его пределы, и ты видишь печальную картину, которую срочно нужно менять, - говорит Анастасия в видеоролике.

В следующем своем видео, опубликованном в соцсетях, Анастасия Балтер рассказала, что пакет документов, необходимых для участия в конкурсе на пост мэра Уфы, у нее приняли.

- Мне дали расписки, что документы приняли, и что заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к участию в конкурсе состоится 30 октября. Я буду очень рада, если меня допустят и если буду участвовать в этом конкурсе. Мне очень нравится, как правит наш глава республики Хабиров, нравится его мудрая политика. И очень хотелось бы работать в его команде, в команде своей родной республики Башкортостан, у себя дома, - поделилась с подписчиками Анастасия.

Экс-участница «Дома-2» объяснила свое решение участвовать в конкурсе на должность главы администрации Уфы тем, что желает принести пользу своей малой родине.

- Знаете, в Москве хорошо, но дома – лучше. Я безумно сильно люблю Уфу, я отсюда родом. Поэтому мне очень сильно хочется работать на благо своей малой родины, - говорит Анастасия.

Анастасия Балтер рассказала подписчикам почему решила поучаствовать в конкурсе на должность мэра Уфы. Фото: Фото: t.me/anastabalterpravda

Редакция «КП-Уфа» попыталась связаться с самой Анастасией чтобы подробнее расспросить ее о принятом решении. Но по указанным в соцсетях контактам для связи бросили трубку, после того как услышали, кто дозвонился.

Напомним, прием документов для участия в конкурсе на пост мэра Уфы завершится 23 октября, а заседание комиссии по допуску кандидатов к участию пройдет 30 октября. Нового главу администрации башкирской столицы выберут 9 ноября депутаты Горсовета VI созыва. После голосования с мэром города будет заключен контракт, который будет действовать в течение срока полномочий самих депутатов, то есть до осени 2031 года.

СПРАВКА КП

Анастасия Балтер родилась и выросла в Уфе, в октябре 2020 года стала участницей телепроекта «Дом-2» на телеканале ТНТ. Уфимка пробыла на проекте до его закрытия в декабре того же года. В 2024 году Анастасия участвовала в романтическом реалити-шоу «Богиня сыска» на телеканале «Суббота!», а весной этого года заявляла, что переехала в Москву. Летом 2023 года поступила в МГУ на специальность «Политология».

Помимо учебы на политолога экс-участница «Дома-2» занимается благотворительностью и помогает собирать гуманитарные грузы для бойцов в зоне специальной военной операции.

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