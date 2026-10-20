Уфимский «Салават Юлаев» на выезде уступил «Адмиралу» со счетом 0:2

Уфимские хоккеисты не смогли увезти с выезда на Дальнем Востоке четыре очка. Фото: ХК «Салават Юлаев»

На днях уфимский «Салават Юлаев» отправился на Дальний Восток, где в рамках регулярного чемпионата КХЛ провел два выездных матча с местными командами. Сначала подопечные Виктора Козлова встретились с хабаровским «Амуром», а затем скрестили клюшки с «Адмиралом» во Владивостоке. Результаты матчей и по счету, и по накалу страстей для «юлаевцев» оказались совершенно разными. Как проходит выездная серия «Салавата», читайте в нашем материале.

ЛУЧШИЕ ПО ИТОГАМ НЕДЕЛИ

Прошедшая неделя, несмотря на поражение от «Сибири», для уфимских хоккеистов сложилась в целом хорошо. «Юлаевцы» одержали победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (4:3) и вырвали победу в матче с «Амуром» (4:3), уступая по ходу 0:3. По итогам недели сразу двое «юлаевцев» вошли в список лучших игроков КХЛ: Шелдон Ремпал набрал 4 (3+1) очка в трех матчах и впервые в карьере был признан лучшим нападающим, а лучшим новичком во второй раз в карьере признан Максим Загребин, набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели с показателем полезности «+3».

Первый матч выездной серии против хабаровского «Амура» поначалу складывался для «Салавата», мягко говоря, не очень. В первом периоде защитник «тигров» Дмитрий Костенко открыл счет, а в самом начале второго периода всего за три минуты ворота Семена Вязового поразили по одному разу Вячеслав Войнов и Федор Храпов – 0:3 к середине матча.

Однако «юлаевцы» взяли себя в руки и включились в борьбу и за следующие пять минут сравняли счет. Шайбы на счету Шелдона Ремпала, Александра Жаровского и Дениса Орлович-Гудкова – 3:3. В третьем периоде Мэттью Маджио забросил четвертую шайбу «Салавата», после чего «Амур» так и не смог отыграться. Итог – «валидольная» победа со счетом 4:3.

«Салават Юлаев» потерпел поражение от «Адмирала» в тысячном матче своего капитана. Фото: ХК «Салават Юлаев»

«СЫГРАЛИ НЕСКОЛЬКО БЕЗЗУБО»

19 октября на «Фетисов-Арене» «Салават» встретился с владивостокским «Адмиралом» и матч этот оказался по содержанию совершенно противоположным. По сравнению со встречей с «Амуром» тренерский штаб «юлаевцев» внес одно изменение в составе: вместо Егора Сучкова на лед в одном звене с Владиславом Ефремовым и Максимом Кузнецовым вышел Алан Шайхисламов. Место в воротах на старте вновь занял Семен Вязовой.

К сожалению для «Салавата» матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Причем обе шайбы «Адмирал» забросил в третьем периоде. Счет открыл хорватский нападающий «моряков» Рендулич Борна. Незадолго до финальной сирены тренерский штаб «Салавата» заменил голкипера на шестого полевого игрока, но хозяева смогли сдержать натиск гостей, а Иван Муранов поставил точку в матче, забросив в пустые ворота.

На послематчевой пресс-конференции наставник «юлаевцев» Виктор Козлов отметил, что матч с «Адмиралом» был «вязким».

- Обе команды плотно играли в обороне, пытались создавать моменты в атаке. На мой взгляд, мы сегодня сыграли несколько беззубо, больше контролировали шайбу по периметру, чем угрожали воротам. «Адмирал» забил свой гол и затем откатился, проводил контратаки, поэтому нам пришлось раскрываться. В большинстве тоже хотелось бы сыграть лучше. Хотелось бы, чтобы мы чаще шли на пятак с шайбой и без нее, - заявил Виктор Козлов.

Поражением от «Адмирала» оказалось омрачено важное для «Салавата Юлаева» событие – капитан «юлаевцев» Григорий Панин сыграл свой 1000-й матч в КХЛ. Ветерана уфимской команды поздравили с этим достижением и на арене во время матча и в раздевалке, уже после игры. В перерыве к рекордсмену подошли журналисты и попросили поделиться секретом такого спортивного долголетия.

- Нет никаких секретов. Спорт свой нужно любить, дело свое нужно любить, - заявил Григорий Панин.

Григорий Панин стал шестым хоккеистом в истории КХЛ, сыгравшим 1000 матчей. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Следующий матч уфимский «Салават Юлаев» также проведет на выезде. 21 октября «юлаевцы» встретятся в Магнитогорске с местным «Металлургом».

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