Уфимский «Салават Юлаев» на домашнем льду уступил «Сибири» со счетом 2:4

После поражения от «Сибири» «Салават Юлаев» опустился в турнирной таблице Востока на 5 место. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ продолжает чередовать победы с поражениями. До встречи с новосибирской «Сибирью» на льду «Уфа-Арены» уфимцы одержали победу над «Нефтехимиком» в дополнительное время со счетом 4:3, а до этого в гостях разгромно проиграли магнитогорскому «Металлургу» 1:7.

В свою очередь, перед матчем с «Салаватом» в Уфе «Сибирь» одержала две победы подряд: над «Трактором» в Челябинске со счетом 2:1 и над «Барысом» в Астане со счетом 3:2. Как прошла очная встреча «юлаевцев» с новосибирцами, читайте в нашем материале.

ТРЕТИЙ МАТЧ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Матч на «Уфа-Арена» 14 октября стал уже третьим между «Салаватом» и «Сибирью» за последние две недели. В начале октября соперники уже встречались в Уфе и тогда победа осталась за хоккеистами «Сибири» – 4:2. В ответном матче, который состоялся 7 октября в Новосибирске, «юлаевцы» вырвали победу в дополнительное время – 5:4.

Перед третьей очной игрой тренерский штаб «Салавата Юлаева» заменил в составе Данила Алалыкина на Артема Набиева. Место в «рамке», как и в предыдущем матче против «Нефтехимика» занял Семен Вязовой.

Игроки «Сибири» сначала догоняли «юлаевцев», а к концу матча вырвались вперед и оторвались на 2 шайбы. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Счет в матче уже на третьей минуте открыл молодой нападающий «юлаевцев» Максим Кузнецов, в ассистентах у него Владислав Ефремов и Виталий Будницкий – 1:0.

В первом периоде команды показали очень высокий темп игры – хоккеисты «Сибири» отыгрались уже на 6-й минуте, шайбу забросил Иван Воробьев – 1:1. Однако уже через 22 секунды после этого Джек Родуолд вновь вывел «Салават» вперед – 2:1. По одному ассистентскому баллу набрали его партнеры по звену Мэттью Маджио и Шелдон Ремпал.

Во втором периоде хоккеисты «Сибири» забросили в ворота Семена Вязового две безответные шайбы. Сначала Павел Тютнев сравнял счет, а чуть меньше, чем через две минуты Степан Никулин вывел гостей вперед – 3:2. По итогам двух игровых отрезков «юлаевцы» нанесли 20 бросков в створ, гости же 24 раза пытались поразить ворота хозяев.

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

В третьем периоде зрители на «Уфа-Арена» увидели лишь одну заброшенную шайбу и то, в исполнении гостей. Незадолго до финальной сирены нападающий «Сибири» Сергей Попов забросил четвертую шайбу своей команды. Итоговый счет 2:4 в пользу гостей.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «юлаевцев» не скрывал своего разочарования результатом.

- Не удалось до конца взломать оборону «Сибири». В целом действовали неплохо, хорошо проходили среднюю зону. Соперник плотно откатывался, но у нас были моменты. К сожалению, реализация подвела. Затем начали форсировать события, больше играть по периметру. Не могу сказать, что «Сибирь» нас переиграла: соперник забил свои голы, а мы — нет. Это и определило исход матча, - заявил Виктор Козлов.

Тренерский штаб «Салавата» остался недоволен результатом подопечных. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Отвечая на вопросы журналистов, наставник «юлаевцев» не стал говорить о какой-либо эмоциональной или физической усталости команды. Он лишь напомнил, что на данный момент в составе из-за эпидемии травм нет шестерых игроков.

-У нас нет шести игроков, которые играли ключевую роль. Естественно, те, кто раньше получал меньше игрового времени, сейчас играют больше. Кто-то пытается сделать больше обычного, кто-то перегорает, кто-то борется с давлением. Сейчас у нас такой этап. Пытаемся работать, стабилизировать ситуацию, выровнять игру и двигаться дальше, - прокомментировал Виктор Козлов.

После 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ уфимский «Салават Юлаев» имеет в активе 17 очков и занимает 5 строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч подопечные Виктора Козлова проведут на выезде. 17 октября «Салават» сыграет в Хабаровске против «Амура».

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