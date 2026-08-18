20-летняя девушка всю себя отдавала танцам и людям: ее жизнь внезапно оборвалась по дороге в Уфу

Девушка прожила короткую, но яркую жизнь. Фото: Аккаунт Виктории Рощиной в соцсетях

На прошлой неделе трагически оборвалась жизнь Виктории Рощиной – танцовщицы, хореографа, преподавателя, студентки Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы.

Девушке было всего 20 лет, она училась в Институте педагогики БГПУ на кафедре музыкального и хореографического образования. Кроме того, она профессионально занималась танцами и активно преподавала, делясь своим мастерством с другими.

Жизнь Виктории была полна ярких событий, интересных знакомств, дружбы и любви. Казалось, что для нее уготовано большое и светлое будущее. Но судьба распорядилась иначе. Жизнь девушки оборвалась внезапно, жестоко и очень страшно.

Виктория прочно связала свою жизнь с танцами. Фото: Аккаунт Виктории Рощиной в соцсетях

ПОМОГАЛА ДРУГИМ РАСКРЫТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

В университете Викторию помнят как талантливого и энергичного организатора. По словам преподавателя ее кафедры Ирмы Тагариевой, Виктория была инициатором множества фестивалей, концертов и творческих вечеров. Ее энтузиазм вдохновлял окружающих, а благодаря ее усилиям многие студенты смогли раскрыть свой потенциал.

– Ее вклад в развитие культурной жизни университета был огромен, а светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах. Мы будем помнить Викторию как человека с большим сердцем, неиссякаемой энергией и искренней любовью к творчеству, – сказала преподаватель кафедры МХО Ирма Тагариева.

Девушка была звездой своего университета. Фото: Аккаунт Виктории Рощиной в соцсетях

ЧП НА М12

Беда случилась в минувшую среду, 12 августа, в Илишевском районе Башкирии. Tenet T7, за рулем которого был 31-летний молодой человек Виктории, ехал по М12 со стороны Москвы в направлении Уфы и на 1194-м километре трассы столкнулся с грузовиком Isuzu – тот двигался в попутном направлении.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор, вскрыли автомобиль и передали пострадавших медикам. Водителя с тяжелыми травмами госпитализировали, а 20-летняя Вика, к сожалению, не пережила столкновение и скончалась на месте.

Случившееся с Викторией для многих стало огромным ударом. Фото: Аккаунт Виктории Рощиной в соцсетях

«ТАК НЕСПРАВЕДЛИВО»

Прощание с Викторией прошло 14 августа. Коллектив БГПУ выразил соболезнования родным и близким девушки. Случившееся с девушкой потрясло до глубины души не только ее родных и близких, но и пользователей соцсетей.

– Это плохо, когда умирают молодые. Царствие небесное, – написала Валентина А.

– Молодая, красивая и энергичная девочка ушла из жизни раньше времени. Очень жаль, – вздыхает Анастасия М.

– Сияй ярче всех звезд, наша звездочка. Наш ангелочек, наше солнышко. Я до сих пор не верю в происходящее. Ты была лучиком солнца, безумно талантливым, светлым и прекрасным человечком. Она всегда была открыта сердцем ко всем. Этот человек навсегда останется в наших сердцах, любимая и самая светлая душой девочка, – пишет подруга Вики Айгиза Б.

– Так несправедливо, что уходят самые светлые люди так рано. Плохо была с ней знакома, но доводилось общаться. Очень яркая и талантливая девушка, – вспоминает Ангелина И.

– Вика, безумно классный преподаватель, – поделилась ученица девушки Эва Х.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.