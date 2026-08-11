«По факту работает за троих»: башкирские аграрии высоко оценили комбайн Т500 от Ростсельмаш

Комбайн Т500 от Ростсельмаш стал надежным помощником для башкирских фермеров. Фото: Ростсельмаш

Башкирские фермеры уже начали убирать урожай на полях республики и помогает им в этом современная высокотехнологичная техника. Для быстрой и качественной уборки многие аграрии предпочитают работать на зерноуборочных комбайнах Т500 от Ростсельмаш. Как отмечают специалисты, эти агромашины очень хорошо зарекомендовали себя в непростых условиях зоны рискованного земледелия.

Т500 может работать в режиме нон-стоп длительное время, что позволяет сократить до минимума потери и исключить простои. Максимальная производительность агромашин позволяет производить уборку урожая в сжатые сроки. Из-за погодных условий нынешнего лета в Башкирии – это несомненный плюс.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Мы предложили башкирским фермерам оценить Т500 в работе и, по признанию многих, механизаторы, однажды сев за руль этого комбайна, уже не хотят пересаживаться на другую технику. Генеральный директор ООО «БАИШ АГРО» Данис Ишмакаев, например, отдельно отметил высокую производительность этой модели.

Башкирские фермеры отметили высокий уровень производительности Т500. Фото: Ростсельмаш

— Мы купили два таких комбайна, в прошлом году взяли третий, сейчас планируем четвертый. Техника очень производительная, рассчитана на большую урожайность. Комбайн удобный: все регулируется прямо из кабины — обороты барабана, вентилятор, открытие жалюзи и решеток. Убирали и зерновые, и подсолнечник, и кукурузу на зерно — со всеми культурами справляется. Жатка 9 метров захватывает огромную площадь. У нас хозяйство больше 5 000 гектаров, и для таких объемов этот комбайн — самое то, подходит идеально.

Что особенно радует — молодежь тянется на эту технику. Раньше на комбайнах могли работать только опытные мастера, а сейчас к технике есть интерес у молодого поколения. Комбайном очень удобно управлять: задаешь на компьютере параметры и едешь. Для меня как руководителя это большой плюс. Современные механизаторы хотят работать на таких комбайнах, а на старых уже не заставишь. Я лично доволен этой техникой, очень нравится, - говорит Данис Ишмакаев.

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК

Специально для аграриев, ограниченных в уборке урожая по времени, инженеры спроектировали Т500 так, чтобы комбайн смог выдержать высокие нагрузки в ограниченные сроки. Техника показывает высокую производительность даже на сложных участках полей. Благодаря обновленному светосигнальному оборудованию в задней части агромашины, можно работать в ночное время суток, что называется, в безопасном режиме.

Когда нужно в сжатые сроки убрать урожай с больших площадей, Т500 – надежный помощник. Так считает директор ООО СХП «Урал-Тау» из Дуванского района Загир Зарипов. Эту агромашину они выбрали «из-за отличного качества, высокой скорости уборки и первоклассного сервиса». А скорость уборки для их хозяйства имеет значение, ведь общие площади, которые они засеяли весной, составили невероятные 14 тысяч гектаров. Это одно из крупнейших хозяйств северо-востока Башкирии, со своим собственным молокозаводом, мясокомбинатом и сетью продуктовых магазинов.

Т500 от Ростсельмаш высоко оценили башкирские аграрии. Фото: Ростсельмаш

- С 2010 года мы приобрели у компании Ростсельмаш семь комбайнов и более 10 единиц другой техники — тракторов, самоходных косилок. Раньше было 12 единиц старой техники, но сейчас необходимость в таком количестве отпала. Один T500 уверенно заменяет 2,5 старых комбайна, то есть по факту работает за троих. Мы сократили количество машин без потери производительности — и это главный экономический эффект, - рассказывает Загир Зарипов.

Отдельно руководитель сельхозпредприятия оценил уровень сервиса и наличие комплектующих на складах компании. Вовремя и быстро – так он описал процесс сервисного обслуживания Т500.

- Особо хочу отметить сервис: ребята всегда на связи 24/7. В нашем деле запчасти чаще всего требуются в пятницу вечером или субботу утром, и они всегда готовы помочь очень оперативно, - подчеркнул Загир Зарипов.

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