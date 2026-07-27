Прием документов продолжается: в БГПУ имени Акмуллы поступило более 30 тысяч заявлений

Прием документов на платное обучение в БГПУ имени М. Акмуллы завершится 10 августа. Фото: БГПУ им. М. Акмуллы

В вузах Башкирии продолжается прием документов на поступление на коммерческие места от абитуриентов 2026 года. Как известно, с недавних пор количество мест на платном обучении по очной форме во всех вузах нашей страны строго ограничено. И конкурс на эти места также имеется: для зачисления, как и на бюджет, есть проходные баллы.

О том, как проходит приемная кампания в БГПУ имени Акмуллы и когда появятся списки поступивших, специально для «КП-Уфа» рассказал ректор вуза Салават Сагитов.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Как отмечает ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов, в этом году вуз предлагает поступающим на бакалавриат обучение по шести новым программам.

- Обучение по ним дает сразу три профессии – две по основному направлению с двумя профилями подготовки и одну дополнительную, но в рамках того же учебного плана. Это дает выпускникам конкурентное преимущество на рынке труда, расширение карьерных возможностей и областей применения своих профессиональных компетенций. При этом образовательная программа выстроена так, что все квалификации осваиваются за один срок обучения, - говорит ректор БГПУ имени Акмуллы.

Что касается новых программ обучения, три из них – это педагогическое образование по двум основным и одному дополнительному профилю. Например, учитель математики и физики получит квалификацию педагога-психолога, так же, как и учитель химии и биологии. Учитель географии и биологии получит дополнительную квалификацию экскурсовода-гида. Кстати, конкурс на эти направления составляет около 10 человек на одно место. Желающие поступить на бакалавриат по специальности «Экология и природопользование» могут получить профиль педагога дополнительного образования в сфере естественных наук.

ИДЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Всего на данный момент в приемную комиссию БГПУ имени М. Акмуллы поступило 30 950 заявлений от абитуриентов на программы высшего образования, что на 7500 больше, чем в прошлом году. Из них 28560 на бакалавриат и 2390 на магистратуру.

- В этом году среди самых популярных направлений бакалавриата на очное обучение - «Проектирование и разработка программных решений», конкурс составил 36 человек на место. Почти 28 человек на место – на специальность «Обществознание и организация воспитательной работы и молодежной политики». В число самых популярных направлений также входят специальности, связанные с иностранными языками, «Психология и социальная педагогика», «Генетика и биомедицинские технологии», – говорит Салават Сагитов.

Прием документов на платное обучение в БГПУ имени М. Акмуллы завершится 10 августа.

- Приказы о зачислении будут опубликованы 3 августа для льготных категорий абитуриентов и 7 августа по общему конкурсу. Что касается дополнительного приема – он проводится в случае, если в основной период не были закрыты все бюджетные места. Надеемся, что получится обойтись без него, - отмечает Салават Сагитов.

Всего на программы высшего образования в БГПУ имени Акмуллы в этом году планируют принять 1701 студента на бюджет – 1239 на бакалавриат и специалитет и 462 магистранта.

- Кроме того, в этом году на платное обучение выделено 1023 места. Из них по программам бакалавриата и специалитета 697 мест, по программам магистратуры – 326. В колледже БГПУ им. М. Акмуллы 365 бюджетных мест и 300 – платных, - поясняет ректор вуза Салават Сагитов.

В БГПУ имени М. Акмуллы действует квота на прием участников СВО, их детей и вдов. Она составляет 10 процентов от общего числа бюджетных мест.

- В этом году в Акмуллинском университете их примерно 170. В 2025 году по отдельной квоте было зачислено 82 человека, - подытожил ректор вуза Салават Сагитов.

БГПУ им. М. Акмуллы

Лицензия Л035-00115-02/00097098

Дата предоставления: 28.06.2016 г.

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