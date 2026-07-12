«Убило за минуту»: глава семьи отлучился из дома по хозяйству, и его настигла смертельная стихия

Погибший Азамат. Фото: соцсети

В начале этой недели в селе Урняк Чекмагушевского района Башкирии произошла трагедия – стихия погубила местного жителя Азатама К. «КП-Уфа» поговорила с его супругой Индирой, с которой мужчина прожил 23 года. Она рассказала об обстоятельствах несчастного случая.

Всё произошло в понедельник, 6 июля. В этот день Индира хлопотала по дому вместе с 15-летней дочкой, пока у них гостили четверо детей родственников. Заметивший надвигающуюся грозу 47-летний Азамат решил убрать сено на огороде на самодельном тракторе, собранном из подручных материалов и двигателя от мотоблока. Мужчина использовал машину только на своем участке и никогда не выезжал на нем за его пределы.

– Я даже не заметила, как он ушел. Он кепку дал мне постирать и вышел на улицу. Потом услышала звук трактора: думала, просто решил переставить его, а, оказывается, поднялся на нем к огороду, который у нас на возвышенности находится. Я начала стол накрывать – и вдруг гром очень громкий. Я сразу выбежала на улицу и увидела его… – вспоминает Индира.

Оказалось, что Азамата, когда он находился за рулем трактора, ударило разрядом молнии. Прибежавшая Индира положила супруга на землю и пыталась откачать на протяжении получаса – у нее была надежда, что он выживет, потому что слабый пульс еще пробивался.

– Начался сильный дождь. Потащила вниз его на 200 метров, к дому. И снова молния рядом с нами ударила. Потом дочка звонила двоим фельдшерам, никто трубку не брал. Затем она в «скорую» позвонила, но машин в Чекмагушевском районе не оказалось. В итоге медики приехали из Кушнаренково [находится в 200 километрах от Урняка] только спустя 2,5 часа после случившегося… – говорит Индира.

Азамат со своей супругой Индирой. Фото: соцсети

Врачи констатировали смерть Азамата. После вскрытия его супруге сказали, что спасти её мужа было невозможно, его «убило за минуту»: сразу случилось поражение головного мозга, а потом остановилось сердце.

На днях Азамата похоронили. Особенно тяжело его смерть переживает дочка. По словам Индиры, девочка видела, как папа умер, и теперь её преследуют кошмары. Помимо ребенка и супруги, у мужчины также остался пожилой отец, который находился у него на иждивении.

– Азамат был человеком, который, несмотря на трудности, старался делать всё возможное для своей семьи. Он был инвалидом 2 группы, но не опускал рук: подрабатывал на сельскохозяйственном предприятии, стремился быть опорой для близких, – рассказывают родные погибшего. – Теперь его семья осталась без главного защитника и добытчика. На плечи близких легла не только огромная эмоциональная боль, но и тяжёлое финансовое бремя: необходимо выплачивать автокредит.

Близкие объявили сбор на финансовую помощь семье Азамата. Если вы хотите поддержать их в тяжелый момент, напишите нам в личные сообщения группы ВК или канала в телеграме – и мы скажем, как это сделать. Или можете позвонить его супруге Индире по телефону: +7-937-479-7136.