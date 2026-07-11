Под Новый год оставил двух девочек круглыми сиротами: суд решил судьбу мужчины, погубившего в Башкирии молодую мать

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В башкирском городе Стерлитамаке поставили точку в уголовном деле о гибели 26-летней матери двоих детей. Что именно с ней случилось и какое наказание понес виновный – в материале «КП-Уфа».

Как мы ранее рассказывали, 26-летняя Кристина в ноябре 2023 года потеряла супруга и воспитывала двух дочек восьми и четырех лет одна. Молодая женщина вела активную жизнь: в перерывах между работой в салоне лазерной эпиляции и воспитанием детей занималась спортом. Зимой каталась на сноуборде, а летом – гоняла мяч на футбольном поле. Девушка состояла в женской любительской команде.

Ранним утром 28 декабря прошлого года жизнь энергичной и жизнерадостной Кристины внезапно оборвалась. Она была на пассажирском сиденье BMW, 30-летний водитель которой не справился с управлением на улице Элекваторной и врезался в электроопору. Столкновение было настолько сильным, что иномарку буквально намотало на столб. Основной удар пришелся как раз на место, где и сидела Кристина – переднее пассажирское. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть Кристины на месте. Водителя же с различными травмами доставили в больницу.

– Она в час ночи написала подруге, что уже дома… Может быть, с корпоратива ехали или просто покататься, – говорила «КП-Уфа» Юлия, близкая родственница погибшей.

Фото: соцсети

Старшей дочке Кристины о трагедии сообщили практически сразу. По признанию близких, девочка очень сильно плакала и до конца не могла осознать случившееся. Обеих девочек, сначала потерявшие папу, а спустя два года и маму, взяли под опеку родственники.

– Нас, родственников, много. Одних девочек мы не оставим и не в коем случае не бросим, – заверили родные покойной.

Похороны Кристины прошли под самый Новый год, 30 декабря. К тому времени следователи уже успели завести уголовное дело о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом. Материалы по нему передали в суд уже этим летом. Обвиняемым стал водитель той самой BMW. В ходе разбирательства выяснилось, что 30-летний мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения сначала выехал на встречную полосу, а потом протаранил столб. Свою вину на процессе он полностью признал. 8 июля ему вынесли приговор: шесть лет заключения в колонии-поселении.

«КП-Уфа» пыталась выяснить у родных Кристины, кем именно ей приходился осужденный и откуда они ехала в ту злополучное ночь, но, к сожалению, они больше не стали идти на контакт. Возможно, свет на эти детали прольют материалы дела, которые появятся после того как приговор вступит в законную силу.