От общежития до трудоустройства: что предлагает БГПУ имени Акмуллы абитуриентам

Фото: БГПУ им. Акмуллы

20 июня по всей стране стартовал прием документов для поступления в вузы. При выборе будущей альма-матер абитуриентов и их родителей интересует, например, какие новые специальности предлагает тот или иной университет? Сколько в этом году бюджетных мест и какие проходные баллы по ЕГЭ нужны для зачисления? На актуальные вопросы для желающих поступить в Акмуллинский университет отвечает начальник управления рекрутинга и карьерного развития Наталья Илюшина.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОСТУПЛЕНИИ

Основной период приема документов от выпускников школ и колледжей начинается во всех вузах 20 июня и завершается 20 июля.

- Прием документов идет через портал Госуслуги, и вместо оригиналов документов теперь у нас есть галочка идентификации. Раньше абитуриенты приносили аттестаты, либо диплом колледжа, чтобы быть зачисленными на бюджет, теперь этого не нужно делать. Галочка на Госуслугах является эквивалентом предоставления документа об образовании и позволяет участвовать в конкурсе на бюджетные места. Главный плюс перехода на Госуслуги это возможность подачи документов в любое время из любой точки мира. Оригиналы документов потом приносятся уже после зачисления в деканат, в личное дело, - поясняет Наталья Илюшина.

Прием документов в БГПУ имени М. Акмуллы стартовал 20 июня

- Сколько бюджетных мест в вузе?

- В этом году в БГПУ имени Акмуллы 1701 бюджетное место обучения по направлениям высшего образования: бакалавриат, специалитет и магистратура. Что касается порядка зачисления, то здесь также есть несколько нюансов. Самыми первыми будут зачислены все абитуриенты, поступающие по квотам. В эту категорию входят абитуриенты, у которых есть инвалидность, которые, например, являются сиротами. Есть отдельная квота, это сами участники СВО, их дети и вдовы. Приказ о зачислении у этих категорий поступающих будет 3 августа. После их зачисления оставшиеся незаполненные места уходят в общий конкурс, - рассказывает Наталья Степановна.

Как отмечает Наталья Илюшина, при зачислении в Акмуллинский университет на бюджетные места учитываются индивидуальные достижения поступающих. Есть возможность набрать 10 дополнительных баллов при поступлении за участие в Акмуллинской олимпиаде, которую организует университет. Кроме того, дополнительные баллы даются призерам и победителям всероссийских олимпиад, учитываются и такие достижения как значки ГТО, участие в волонтерских программах и, конечно же, аттестаты и дипломы колледжа с отличием.

- Предоставляется ли общежитие иногородним студентам?

- Иногородним студентам, поступившим в БГПУ имени Акмуллы на бюджетное место по очной форме обучения, предоставляется место в общежитии. В случае, если места останутся, их могут предложить также студентам, поступившим на коммерческую форму обучения. Всем студентам очного отделения гарантируется отсрочка от службы в армии.

ПОДДЕРЖКА ВЫПУСКНИКОВ

Как отмечает Наталья Илюшина, в БГПУ имени Акмуллы есть программа поддержки выпускников. В этом году здесь создан центр карьеры, где работают со студентами выпускных курсов. Для них организуют мастер-классы, помогают найти нужные вакансии для трудоустройства, организуются встречи с работодателями и успешными выпускниками.

- Какие специальности среди выпускников БГПУ имени Акмуллы самые востребованные на рынке труда?

- Самые востребованные, конечно, выпускники педагогических профессий. Вакансии собраны со всей республики, не только по Уфе. Даже когда выпускники переезжают в другие регионы, мы помогаем им там найти работу и продолжать профессионально расти, становиться мастером своего дела, - говорит начальник управления рекрутинга и карьерного развития башкирского педвуза.

В приемной комиссии БГПУ имени Акмуллы напоминают, что с прошлого года во всех вузах есть ограничения на набор студентов, в том числе, на коммерческое обучение. В этой связи требования для абитуриентов, поступающих на коммерцию, такие же, что и к абитуриентам, претендующим на бюджетные места.

- При одинаковых результатах как на бюджетное, так и на коммерческое место будут зачислены ребята с наибольшим количеством баллов, - подчеркнула Наталья Илюшина.

Выбрать направление обучения и подать документы можно на сайте приемной комиссии БГПУ имени М. Акмуллы https://abitur.bspu.ru/

Получить ответы на вопросы – по телефону горячей линии +7 800 787-99-99.

Лицензия Л035-00115-02/00097098 Дата предоставления: 28.06.2016 г.

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