«Карантин» - не помеха. Российская компания нашла легальный механизм экспорта новых авто из Китая

Фото предоставлено ООО «Долгов Авто Групп».

ПРЕГРАДЫ – НЕ ПОМЕХА

Держится только «вторичка» - там как раз все стабильно. А вот новые легковушки разбирают с каждым месяцем все менее охотно.

Это, впрочем, не значит, что не берут совсем. Покупают, и даже не только «китайцев». Удивительное рядом – по итогам января в топ-10 самых популярных моделей ворвались кроссоверы Mazda CX-5. Разлетелись тиражом почти 2 тысячи штук (такие данные приводит Автостат)! При том, что Mazda – как и все прочие западные бренды – официально у нас не работает. Есть гарантийная поддержка прежних клиентов, есть даже офис российского представительства, но новые машины не привозят, а прежние дилеры давно переключились на китайские бренды.

Откуда же такое количество новых – это важно! – кроссоверов? Не праворульных, с японского вторичного рынка, не подержанных и не битых. А практически только-только сошедших с завода? Что ж, какие бы препоны, санкции, ограничения не мешали российских автовладельцам приобретать любимые машины, на них всегда останется спрос. А раз есть спрос – значит, умелые предприниматели найдут возможность обеспечить и предложение.

Фото предоставлено ООО «Долгов Авто Групп».

УТИЛЬСБОР И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ…

Речь, конечно, о параллельном импорте. С увеличением утильсбора, который повышался трижды - в октябре 2024 года, январе 2025 и 2026 года, люди все чаще стали обращаться к услугам так называемых «перегонщиков». Ведь на машины с мотором до 3,5 л оставались льготные тарифы для физлиц. Вместо сотен тысяч и даже миллионов рублей можно было заплатить всего 3400 (если авто не старше 3-х лет), либо 5200 (если все-таки старше). Правда, с ограничением – использовать такой льготный тариф можно один раз в год, и в течение 12 месяцев автомобиль нельзя отчуждать-продавать. То есть, на поток такую схему не поставишь, но если подобрать машину под себя, заказать в том же Китае (еще популярны Корея и Япония, да и из Европы при желании можно что-то пригнать), оформить на физлицо – то можно сэкономить солидную сумму! А подобрать, заключить сделку с продавцом, доставить выбранный авто в Россию и помочь с оформлением необходимых документов всегда помогут посредники – за относительно небольшую комиссию.

В итоге лишь за прошлый год и только из Китая в Россию привезли 81 тысячу подержанных легковушек – втрое больше, чем в 2024-м! И да, подержанные они условно. В это число входят и новые. Просто продать машину с завода сразу в Россию - нельзя. Особенно, в случае с моделями западных брендов – они это запрещают из-за санкций. Но можно оформить ее на гражданина Поднебесной, а потом сразу перепродать – уже россиянину. Формально получается «б/у», по факту – на одометре лишь несколько десятков километров.

Увы, но и в России, и в Китае на эти вот схемы обратили внимание власти. У нас слово взял Минпромторг – и с 1 декабря упразднил льготные ставки для физлиц на машины, с мощностью двигателя более 160 «лошадей». А в Поднебесной с 1 января ввели мораторий – теперь отправить машину на экспорт можно не ранее, чем через 180 дней после того, как ее поставили на учет в Китае.

В общем, и список доступных моделей существенно сократился. И логистика усложнилась – теперь «свежее» авто за пару недель в страну не привезешь…

Фото предоставлено ООО «Долгов Авто Групп».

«МАЗДА» ПО ЦЕНЕ «ДЖОЛИОНА»

«Да где наша не пропадала!» - решили грамотные люди. Стали искать лазейки. И нашли!

Лимит в 160 сил, увы, не обойдешь. Но и в льготном сегменте выбор по-прежнему широкий! От упомянутой Mazda CX-5 до Nissan Qashqai, Kia Seltos, Hyundai Elantra и даже Audi Q3! Все это – бестселлеры российского рынка… точнее, были ими до 2022 года. Что говорит о популярности машин у россиян. Любовь за прошедшее время к ним никуда не делась. И да – у них есть версии до 160 л.с. Платить за которые, при ввозе в России и оформлении сразу на физлицо, придется 3400 рублей. А не минимум 900 тысяч (речь, правда, лишь об утильсборе – есть еще растаможка и прочие пошлины).

Что же касается лимита в 180 дней, то здесь выход нашли. Оказывается, можно так долго не ждать, если оформить машину… как служебный транспорт. Накидал в багажник какой-нибудь инструмент или хитрые коробы (мол, для производственных нужд) – и пожалуйста, «таможня даст добро». Срок поставки все равно увеличился. Как раньше – 20-30 дней – уже не будет. Но в период до 2-х месяцев уложиться – легко. Что все равно куда оперативнее, чем ждать полгода и лишь потом запускать весь процесс по оформлению сделки и доставки машины в Россию.

- Мы одними из первых смогли выстроить и внедрить легальную схему поставки новых автомобилей из Китая в новых условиях, — рассказывает Александр, директор компании по импорту автомобилей «Долгов Авто». - Если в начале года основной задачей было найти рабочее решение и протестировать все процессы, то сегодня это уже отлаженное направление с регулярными поставками.

С начала 2026 года по данной схеме было приобретено более 600 авто. За последние месяцы нам удалось оптимизировать логистику, ускорить сроки доставки и сделать процесс ещё более удобным и для клиентов. Автомобили регулярно отправляются в Россию, а количество машин, находящихся в пути и готовых к отправке, исчисляется уже сотнями. При этом все поставки осуществляются полностью в рамках действующего законодательства.

Более того – на выходе еще и бюджетно. Скажем, переднеприводный кроссовер Mazda CX-5 в комплектации Comfort с 2-литровым 155-сильным двигателем «под ключ» выходит от 2,4 млн рублей в Москве. В любом случае, за эти деньги, например, в России продается Haval Jolion (самая популярная иномарка на данный момент). А та же Mazda, ввезенная дилером и оформленная на юрлицо, обойдется минимум на миллион дороже!

CX 5 и другие популярные модели западных брендов прочно закрепились в топ 10 бестселлеров российского рынка. И это во многом объясняется поставками из Китая, где расположены заводы большинства крупных автопроизводителей. Фактически подавляющее большинство востребованных моделей так или иначе связано именно с китайским производством.

«Долгов авто»

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