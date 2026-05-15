Башкирский железнодорожник рассказал, как стал казачьим атаманом

Валерий Оленев прошел обряд верстания (принятия) в казаки и научился верховой езде. Фото из архива Валерия Оленева

Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, особенно близок железнодорожникам. Куйбышевская железная дорога много лет связывает республики и регионы, объединяя этносы и сотрудников разных национальностей. Представителей российских народностей сплачивает общее дело и любимая профессия. О пересечении профессиональных путей с творческими ио погружении в казачество «КП-Уфа» рассказал ревизор коммерческий Башкирского агентства фирменного транспортного обслуживания отдела грузовой коммерческой работы Валерий Оленев.

Железнодорожник-универсал

Уроженец Уфы, Валерий Юрьевич живет в Ишимбае – городе первооткрывателей башкирской нефти. Работает недалеко от дома – на станции Салават, но ездит с ревизиями по всей округе: вверенный ему участок простирается на 335 км и охватывает два региона – от станции Уршак в Башкирии до Тюльгана в Оренбургской области. В его зоне ответственности – 13 грузовых станций и дистанция погрузо-разгрузочных работ в Стерлитамаке. Прямо, как по Гоголю: «К нам едет ревизор. И еще с секретным предписанием». Его работа связана с проверками – целевыми, плановыми, тематическими: контроль за выполнением требований нормативных документов по коммерческой эксплуатации. Валерий не сидит на месте и большую часть времени проводит в разъездах.

Валерий работает на Куйбышевской железной дороге ревизором, а в выходные поет в ансамбле. Фото из архива Валерия Оленева

«Ревизором я работаю больше семи лет. Это 14-я по счету моя профессия на железной дороге, – признается Валерий Юрьевич. – В прошлые годы я трудился и осмотрщиком-ремонтником вагонов, помощником и машинистом электровоза, исполнив свою детскую мечту. Пробовал себя в организации перевозок – был составителем поездов на станции Уфа. После окончания профильного вуза в Самаре стал руководителем в структуре, связанной с коммерческой эксплуатацией. Потом работал начальником станции Салават».

Иногда ревизорские проверки бывают на тематических выставках. Фото из архива Валерия Оленева

«Батька-атаман» из оренбургских казаков

Параллельно работе Валерий Оленев многие годы уделял время казачеству: участвовал в экологических акциях, а затем изучил народные традиции и с головой погрузился в культуру казаков. Со временем проникся казачьим образом жизни настолько, что в 2022 году его выбрали атаманом станицы «Казачье Раздолье» города Салавата Уфимско-Табынского отдельского казачьего общества Оренбургского войскового казачьего общества. Тогда же он стал участником народного вокального ансамбля «Казачье Раздолье».

Валерий участвует в народном вокальном ансамбле вместе с женой Мариной. Фото из архива Валерия Оленева

В качестве исполнителя объездил с концертами всю округу, по масштабам разъездов, не уступая своим ревизорским поездкам: коллектив – постоянный участник городских и республиканских мероприятий, фестивалей и конкурсов. Каждое выступление ансамбля – зрелищное представление: яркие народные костюмы, сшитые по историческим лекалам, фланкировка шашкой со сложными узорами клинка в воздухе, многоголосье из 25 вокальных вариаций.

«В будни – я ревизор, а в выходные меняю амплуа – выступаю с «Раздольем» на разных площадках в канун Дня Победы, и на День России, и на День города, и на многие другие наши праздники, в том числе на традиционном фестивале «Купец» в Стерлитамаке, – поделился железнодорожник. – Мы исполняем народные казачьи песни и рассказываем о национальных традициях казачьего народа. Также показываем инсталляции: знакомим земляков с атрибутами казачьего быта. Наши выступления сопровождают, например, седло, шашки, бурка, детская люлька, прялки. Иногда устраиваем для зрителей чаепитие с самоварами, блинами и пирожками. Наш репертуар постоянно обновляется, в том числе мы поем военно-патриотические песни».

Ансамбль «Казачье Раздолье» выступает на разных площадках и праздниках. Фото из архива Валерия Оленева

По словам Валерия, Оренбургское казачество всегда было многонационально: в коллективе с ним вместе выступают русские, башкиры, татары, мордва, чуваши. Он подчеркивает, что на железной дороге его окружают еще больше народностей, ведь там сотни коллег, и у каждого своя культура и традиции.

«В единстве народов – сила России, – уверен атаман. – Мои коллеги интересуются нашими выступлениями, кто-то приходит на концерты, что очень приятно».

Рабочий кабинет Валерия украшает макет железной дороги, сделанный им своими руками. Фото из архива Валерия Оленева

С поезда – на сцену

Обладатель почетного знака Куйбышевской железной дороги и почетной грамоты начальника Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, Валерий Оленев дважды в неделю спешит на репетиции. Как говорится, с корабля – на бал, с поезда – на сцену. Меняет форменную одежду на казачью форму с васильковыми лампасами (знак оренбургских казаков) и синим околышем на фуражке.

Не успевает, если только проводит проверки на дальних станциях.

В составе Оренбургского войскового казачьего общества атаман участвует в патриотических мероприятиях, военно-полевых сборах, казачьем круге.

Железнодорожник создает более масштабный макет казачьей станицы со стальной магистралью, проложенной вокруг селения. Фото из архива Валерия Оленева

В его доме тоже царят казачьи устои, ставшие неотъемлемой частью семейного быта. Валерий даже прошел обряд верстания (принятия) в казаки, посвятил в это и своих детей – сына и дочь. Таким образом, железнодорожник стал родоначальником казачьей династии. Традиции поддерживает его жена Марина, с которой он вместе больше тридцати лет.Вместе они пестуют казачество и в жизни, и на сцене (она тоже поет в ансамбле «Казачье Раздолье»).

«Мы почитаем православные праздники, трепетно относимся к вере. В числе главных казачьих праздников – 6 мая, День Святого Георгия Победоносца – покровителя Оренбургского казачества, которому больше 450 лет. С уважением относимся к старшим и женщинам. Особое отношение у нас и к оружию: «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай» – надпись, часто встречающаяся на клинках казачьих шашек», – отметил Валерий Оленев.

А еще он увлекается моделизмом. Его кабинет украшает сделанная своими руками железная дорога в миниатюре с ландшафтом родного края. Сейчас Валерий создает более масштабный макет казачьей станицы, которую опоясывает кольцевой железнодорожный путь. По нему будет ходить ретро-поезд во главе с паровозом. Так он символически объединил любовь к работеи казачьей культуре. После завершения модель действующей магистрали планируется разместить в экспозиции картинной галереи города Салавата.