Стал реагировать на папу и голос мамы: 5-летний Рома из Уфы с врожденной аномалией нуждается в полугодовой реабилитации

5-летний Рома Борисов из Уфы вместе с папой Альбертом сейчас проходит первый этап реабилитации в московской клинике. Фото: предоставлено КП

В начале этого года читатели «КП-Уфа» помогли собрать более 2,3 млн рублей на реабилитацию для 5-летнего Ромы Борисова из Уфы. Мальчик родился с врожденной аномалией центральной нервной системы и перестал ходить и двигаться, а потом и самостоятельно дышать и есть. Чтобы спасти жизнь, малышу поставили гастростому и трахеостому. Он перенес несколько операций, а почти весь 2024 год провел в реанимации в разных больницах, был подключен к аппарату ИВЛ. В октябре прошлого года медики посоветовали родителям готовиться к самому худшему и направили ребенка в хоспис, на паллиативную помощь.

Но маленький Рома сдаваться не собирался, и постепенно его состояние удалось стабилизировать. Появился призрачный шанс, что мальчик когда-нибудь сможет вновь ходить и даже бегать. Для этого нужно было пройти реабилитацию в московской клинике «Три сестры». На оплату медицинских услуг в этом центре помогли собрать деньги неравнодушные жители Башкирии. С начала апреля малыш находится там вместе с папой Альбертом, но через месяц пребывания там стало понятно, что этого недостаточно. Малышу вновь нужна помощь земляков.

Как сейчас дела у маленького пациента, «КП-Уфа» рассказал его папа Альберт Борисов.

ПЕРВЫЕ ОЩУТИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За без малого месяц нахождения в реабилитационном центре состояние мальчика значительно улучшилось, и появилась надежда, что он действительно сможет вернуться к нормальной жизни.

За месяц с небольшим в центре реабилитации состояние маленького Ромы значительно улучшилось, но лечение необходимо продолжить. Фото: предоставлено КП

- Получается, мы должны были находиться здесь месяц, а в итоге нам пересчитали время и срок увеличился до 42 дней. Только спустя месяц Рома включился в работу полноценно, сейчас уже появились ощутимые результаты. На трахеостому поставили заглушку, и он уже семь часов в день дышит самостоятельно. Очень хорошо он работает с физиотерапевтом: перестал плакать во время процедур, начал чуть-чуть поворачивать корпус, - говорит отец.

По словам папы, сейчас состояние Ромы врачи оценивают как малого сознания. А ведь еще полтора года назад он совсем не реагировал на окружающий мир.

- Пока, к сожалению, не разговариваем, но мы работаем с логопедом. Ему в целом нравится, как Рома восстанавливается. Сейчас наша основная задача - снять стому. Сегодня вот он съел порядка 200 граммов еды самостоятельно, через рот, а не через гастростому. Для нас с женой это уже праздник, - говорит Альберт.

Спустя месяц реабилитации Рома вновь стал реагировать на присутствие папы и голос мамы. Фото: предоставлено КП

«ОТКЛИКАЕТСЯ НА ТЕРАПИЮ»

Спустя месяц реабилитации Рома вновь стал реагировать на присутствие папы и голос мамы, доносящийся из телефонного динамика. Марина осталась в Уфе со старшим сыном, но они каждый день созваниваются.

- Есть такой специалист в центре – эрготерапевт. После работы с ним он начал фокусировать внимание, в том числе на фотографиях, которые ему показывают на экране. Получается как будто игра, где Роме надо задержать взгляд на изображении папы, мамы, братишки. Я когда на видео снял, как он задержал внимание на маме, и показал жене, мы с ней в такой эйфории были! Это такая радость для нас, - говорит Альберт.

Как отмечает папа Ромы, за месяц нахождения в клинике он лично видел, как другой 5-летний мальчик, пришедший туда на костылях, смог оставить их и уехать домой на своих ногах. Это внушает Альберту и Марине осторожный оптимизм и подогревает надежду на возвращение их сына к нормальной жизни. Но для этого нельзя прерывать курс реабилитации.

Первые три года жизни Рома Борисов развивался как обычный ребенок, но вскоре о себе дала знать врожденная аномалия центральной нервной системы. Фото: предоставлено КП

- Буквально пару недель назад врачи мне сказали: «Мы вас домой не отпускаем, потому что работа началась, Рома отзывается, откликается на терапию. Нам нужно наращивать обороты, чтобы дожать». Осталась неделя там у нас, но нужно для результата, для прогресса, еще полгода там. Чтобы всего восемь месяцев получилось, - говорит отец Ромы.

Чтобы продлить курс реабилитации маленького Ромы в клинике «Три сестры» еще на полгода, необходима сумма в 8,1 млн рублей. Таких средств у семьи Борисовых попросту нет, и они вынуждены вновь обратиться к неравнодушным землякам за помощью.

Если вы хотите оказать помощь 5-летнему Роме Борисову из Уфы, то можете присоединиться к благотворительному сбору по ссылке.

