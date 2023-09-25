Знаменитые спортсмены, общественники и врачи: кто вошел в новый состав Курултая Башкирии

В парламент Башкирии прошли представители четырех политических партий. На фото: лидеры региональных отделений политических партий, прошедших в Курултай. Фото: пресс-служба ГС-Курултая РБ

В Единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в Башкирии прошли выборы депутатов регионального парламента. Первое заседание Госсобрания-Курултая седьмого созыва состоится 5 октября. Тогда же будут избраны спикер башкирского парламента, его заместители, руководители и заместители руководителей комитетов.

На прошлой неделе, 22 сентября, состоялось очередное заседание Центризбиркома Башкирии, где были вручены удостоверения 55 депутатам, избранным по единому республиканскому округу (по партийным спискам – Ред.).

Ранее в ЦИК РБ объявили, что на избирательные участки в Единый день голосования явились 51,72% от общего числа зарегистрированных избирателей. Выборы были признаны состоявшимися, все политические партии признали их результаты.

ИТОГИ ВЫБОРОВ

По итогам выборов в Курултай Башкирии «Единая Россия» получила 41 мандат по партийным спискам (68,92% голосов избирателей) и еще 46 – по одномандатным округам. В свою очередь КПРФ взяла восемь депутатских мандатов – шесть по спискам (за партию проголосовали 11,71% избирателей) и еще два по итогам выборов в одномандатных округах.

Партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду» будет представлена в Курултае седьмого созыва пятью депутатами. Четверо прошли по спискам (7,39% голосов по единому республиканскому округу) и один победил в одномандатном округе. ЛДПР получили четыре депутатских кресла, все по единому округу, за партию отдали свои голоса 7,73% избирателей.

Кроме того, в новом составе башкирского парламента будут заседать четверо самовыдвиженцев, победивших на выборах в одномандатных округах. По одному представителю в парламент Башкирии делегируют партии «Зеленые» и «Новые люди» - их кандидаты победили в одномандатных округах.

От «Единой России» на пост спикера Курултая выдвинут Константин Толкачев. Фото: пресс-служба ГС-Курултая РБ

В седьмом созыве Госсобрания-Курултая абсолютное большинство мандатов получила «Единая Россия» - 87 парламентариев из 110. Недавно на партийном собрании был избран кандидат на пост спикера от партии власти. Им вновь стал Константин Толкачев, бессменно занимающий эту должность с 1999 года.

Кандидатуру Константина Толкачева предложил лично глава республики Радий Хабиров.

– В период, когда надо было принимать непростые и оперативные решения, мы очень эффективно взаимодействовали с Государственным Собранием. Вместе доказали, что можем успешно решать самые сложные вопросы. Выборы прошли, и сегодня важнейшая задача – выполнить обещания, которые мы дали людям. Главная тема сегодняшней повестки – выдвижение кандидатуры председателя нашего парламента. В этой связи я как секретарь регионального отделения предлагаю кандидатуру Константина Борисовича Толкачева. Это абсолютно взвешенное решение, - заявил на партийной конференции Хабиров.

Вторым кандидатом на пост спикера башкирского парламента от «Единой России» называли председателя госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, но по итогам партийного голосования он уступил Константину Толкачеву.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФАМИЛИИ

Комментируя итоги прошедших выборов, председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что состав башкирского парламента по сравнению с шестым созывом обновился практически на 60%.

Отличительной особенностью седьмого созыва Курултая Башкирии, по сравнению с предыдущим, стало наличие чуть большего числа громких фамилий. Кто же будет принимать новые республиканские законы, влияющие на жизнь всех жителей региона?

Среди новоиспеченных депутатов башкирского парламента оказалась олимпийская чемпионка Токио-2020 по фехтованию, рапиристка Аделина Загидуллина. В партийных списках «Единой России» она шла под номером 2 (после главы Башкирии Радия Хабирова – Ред.).

Депутатом Курултая Башкирии стала олимпийская чемпионка Токио-2020, рапиристка Аделина Загидуллина. Фото: vk.com/zagidullinaadelina

Компанию ей составят такие знаменитые спортсмены как боец ММА, экс-гражданин США Джефф Монсон, обладатель титула «Самый сильный человек России» и рекордсмен книги рекордов Гиннеса Эльбрус Нигматуллин, а также семикратная чемпионка мира по международным шашкам Тамара Тансыккужина.

Так сложилось, что самыми известными депутатами парламента Башкирии стали именно спортсмены, хотя есть и известные личности.

- Депутатский корпус составляют люди разных профессий и областей деятельности: руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса, работники здравоохранения и образования, сельского хозяйства, строительства, а также спортсмены, общественные деятели. В парламенте представлены практически все сферы экономики и общественной жизни, - подчеркнул Толкачев.

ОБЩЕСТВЕННИКИ И МЕДИКИ

По итогам выборов в Курултай Башкирии в 2023 году депутатские мандаты получат известные врачи, деятели культуры и общественные деятели. Так, в седьмой созыв попали главврач уфимской ГКБ №21 Ринат Нагаев и ректор БГМУ Валентин Павлов.

Среди известных общественных деятелей в состав башкирского парламента вошли представитель партии «Зеленые» Руфина Шагапова, председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина (от партии «Новые люди»), руководитель аппарата Общественной палаты республики Шамиль Валеев, известный телеведущий Ильдар Исангулов.

В качестве самовыдвиженца на выборах по одномандатному округу одержал победу художник-карикатурист Камиль Бузыкаев. Компанию ему составит другой деятель культуры, известный певец Рамиль Бадамшин – он также избирался как одномандатник, но выдвинула его партия «Единая Россия».

К слову, по партийному списку «Единой России» под номером три в парламент Башкирии прошел участник СВО, 22-летний Артур Галеев. В ходе боев под Красным Лиманом в 2022 году он вместе с сослуживцами попал под артиллерийский обстрел противника. Артур спас нескольких боевых товарищей, но лишился руки. Награжден орденом Мужества.

По итогам выборов депутатский мандат получил экс-американец, боец ММА Джеффри Монсон. Фото: vk.com/jeff_monson_ufa

БИЗНЕСМЕНЫ И ЧИНОВНИКИ

Среди новоиспеченных депутатов Курултая Башкирии седьмого созыва есть известные бизнесмены и пока еще действующие чиновники. После первого заседания обновленного республиканского парламента станет понятно, останутся ли госслужащие на своих местах, передав свои мандаты кому-нибудь другому, или же уйдут в отставку.

Среди самых известных бизнесменов в новый созыв Курултая прошли директор фирмы-застройщика «ПСК-6» Олег Филиппов и сын премьер-министра Башкирии, бизнесмен Денис Назаров. Оба работали в предыдущем созыве регионального парламента и, согласно опубликованным декларациям о доходах, считались одними из самых богатых парламентариев.

По итогам Единого дня голосования-2023 в Курултай были избраны министр образования Башкирии Айбулат Хажин, председатель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров, замминистра ЖКХ и экс-глава Уфимского района Вилорий Угаров и глава администрации Благовещенского района республики Олег Голов.

Избранный депутатом Госсобрания мэр города Октябрьский Алексей Шмелев в своих соцсетях уже заявил, что покидает пост, чтобы сосредоточиться на парламентской работе.

В седьмой созыв башкирского парламента был избран художник-карикатурист Камиль Бузыкаев. Фото: vk.com/whitecamel

КТО СТАНЕТ СЕНАТОРОМ

На первом заседании Курултая Башкирии станет известно, кто получит мандаты главы республики Радия Хабирова (возглавлял партийный список «Единой России»), руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого и его однопартийца Ивана Сухарева, представляющего республику в нижней палате Парламента России. Понятно, что оставлять свои нынешний посты эти политики не планируют, а значит должна состояться процедура передачи депутатских полномочий.

Но есть и еще одна интрига – кто станет новым членом Совета Федерации от Башкирии? Как известно, в Верхней палате Федерального Собрания от каждого субъекта заседают два сенатора – одного назначает руководитель региона, а другого избирают депутаты регионального парламента.

Шестой созыв Курултая Башкирии в сентябре 2018 года избрал сенатором, представляющим законодательную власть, экс-мэра Уфы Ирека Ялалова. В прошедших выборах он участия не принимал, а значит в Совете Федерации республику вместо него будет представлять кто-то другой.