В Башкирии братья-наркоторговцы застрелили в лесу случайного свидетеля своих преступлений

Сейчас братья находятся под арестом, решается вопрос о возбуждении третьего уголовного дела Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ишимбае сотрудники следственного комитета и МВД задержали двух братьев, которых обвиняют в организации нарколаборатории и убийстве мужчины. Самое ужасное в этой истории то, что убитый поплатился своей жизнью лишь за то, что стал невольным свидетелем чужого преступления. Подробнее расскажет «КП-Уфа».

ОТПРАВИЛСЯ НА ГОРУ ЗА ЛЕЧЕБНЫМИ ТРАВАМИ

Вся эта история берет начало от 18 мая 2023 года, когда в полицию обратилась жительница Ишимбая и пожаловалась на пропажу 38-летнего супруга. По словам женщины, муж отправился на гору Алебастровую, чтобы собрать лекарственные травы, вот только домой так и не вернулся, а его телефон оказался недоступен. Полицейские отправили прочесывать местность возле горы, где в лесополосе и обнаружили тело мужчины с двумя огнестрельными ранениями в голову.

Фото убитого // соцсети

Тогда следователи открыли уголовное дело по статье «Убийство»: вместе с криминалистами и сотрудниками уголовного розыска они внимательно изучили место преступления, где и обнаружили стреляные гильзы от патронов для пистолета Макаров. После многочисленных экспертиз следователи выдвинули версию, что, скорее всего, убийцей стал человек, причастный к незаконному обороту наркотиков. Дело в том, что лесополосу возле Алебастровой горы облюбовали «закладчики», поэтому потерпевший мог стать невольным свидетелем преступления и поплатиться за это жизнью.

ПОБОЯЛСЯ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬ ЗАЯВИТ В ПОЛИЦИЮ

Далее к расследованию подключились оперативники из наркоконтроля МВД Башкирии: вскоре с поличным были задержаны два брата 35 и 39 лет, которые оборудовали свой гараж под самую настоящую нарколабораторию. В гараже полицейские во время обыска обнаружили более 5 килограммов синтетических наркотиков, необходимое оборудование для «зельеваренья», а также два автомата Калашникова и около тысячи патронов. А главное, в гараже оперативники нашли гильзы от пистолета Макарова: проведенная баллистическая экспертиза показала, что именно из этого пистолета был убит пропавший ишимаец. Отпираться в убийстве братья не стали и рассказали, как именно все произошло.

- По признанию 35-летнего фигуранта, в тот день он хотел опробовать незаконно приобретенный пистолет, для чего отправился в лес. Случайным свидетелем стрельбы стал местный житель, которого злоумышленник застрелил, а пистолет выбросил, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас в отношении братьев возбуждено два уголовных дела – по статье «Убийство» и «Незаконное хранение и производство наркотических веществ с целью сбыта».

– Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе регионального Следственного комитета.