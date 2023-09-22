В Башкирии мужчина приехал к клиентке чинить технику и убил ее вместе с сестрой

Фото со следственного эксперимента // СК РБ

В башкирском городе Сибае местный житель, оказывающий услуги «мужа на час», убил клиентку и ее сестру. Об этом сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, на днях в полицию обратилась 39-летняя горожанка. Она рассказала, что ее 63-летняя мать пошла в гости к 66-летней сестре – и пропала. Женщина не удивилась, когда мать не вернулась домой в тот же день, потому что она часто оставалась у родственницы с ночевкой, однако телефон пенсионерки был недоступен. Почуяв неладное, ее дочь решила проверить квартиру, но дверь никто не открыл, а изнутри доносился неприятный запах.

При вскрытии жилища сотрудники полиции обнаружили два женских тела – пропавшей и ее сестры, – причем обе были накрыты одеялами. Эксперты нашли на трупах признаки ненасильственной смерти: у хозяйки квартиры были признаки удушья, а у ее родственницы – ножевые ранения спины и шеи.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 42-летний житель г. Сибая. Задержанный дал признательные показания, – передали в МВД РБ. – В ходе проверки его причастность к совершенному преступлению подтвердилась, кроме того, в квартире были обнаружены следы его рук.

Мужчина рассказал, что подрабатывает услугой «мужа на час» – в основном чинит бытовую технику. Погибшая часто обращалась к нему за помощью, в последний раз это случилось накануне трагедии. 15 сентября подозреваемый пришел к клиентке пьяный, из-за чего между ними завязалась ссора. Мастер у не понравилось поведение пенсионерки, и он повалил ее на пол и стал душить. На крики женщины выбежала ее сестра – ее гость, чтобы не оставлять свидетелей, несколько раз ударил ножом. Обе скончались. После убийства злоумышленник завернул их тела в одежду и накрыл одеялом. Затем он закрыл дверь изнутри и сбежал через окно.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее его судили за убийство и двойное убийство.