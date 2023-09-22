«Время диктует амбициозные задачи»: о чем говорил Радий Хабиров на встрече с общественниками

Поднимались на встрече и вопросы о строительстве мечети «Ар-Рахим» и реставрации памятника Салавату Юлаеву. Фото: glavarb.ru

На днях глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с общественниками. В беседе приняли участие члены Общественной палаты республики, регионального отделения ОНФ, Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества, а также журналисты. Они обсудили самые важные вопросы, которые волнуют жителей Башкирии, а также основные задачи, которые ставит перед собой республика. О чем именно говорил Радий Хабиров на встрече с общественниками – расскажет «КП-Уфа».

ОБ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧАХ В РАБОТЕ РЕСПУБЛИКИ

В начале встречи Хабиров обозначил ключевые направления в работе властей Башкирии. В первую очередь, речь идет о поддержке СВО, военнослужащих и членов их семей. По словам руководителя региона, многие общественные организации оказывают различную помощь в этом направлении.

– Совместно мы сформировали и отправили на Донбасс уже 95 гуманитарных конвоев. В этой работе участвуют предприниматели, волонтеры, неравнодушные жители республики. Кроме того, действует развитая система мер федеральной и республиканской поддержки участников СВО и их семей, - отметил Хабиров.

Следующей важной задачей, которую ставит перед собой республика, это поддержка экономики. При этом очевидны положительные сдвиги: есть устойчивый рост в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

– У нас продолжается возведение крупных объектов здравоохранения, приводим в порядок города. В республике проходит много достойных событий федерального уровня, мы развиваемся и идем вперед, - перечисляет глава региона.

О МЕЧЕТИ «АР-РАХИМ» И ДРЕВНЕМ ГОРОДИЩЕ

Следующий вопрос, который обсуждали активисты на встрече, – это строительство мечети «Ар-Рахим» и сохранение древнего археологического памятника «Городище Уфа-2». Радий Хабиров подтвердил, что мечеть обязательно будет достраиваться, но быстрым этот процесс не будет. Сейчас необходимо полностью обследовать здание, оценить его техническое состояние, закрыть тепловой контур мечети. Уже к весне будет понятен объем работ, после чего начнутся активные строительные работы.

Что касается древнего городища, Хабиров поручил Общественной палате Башкирии сформировать межведомственную комиссию с учеными и экспертами и проанализировать историческое, научное и археологическое значение территории

– Сформируйте объективные рекомендации, как целесообразно развивать эту территорию, –Нужно внимательно вникнуть в то, что волнует людей, - отметил глава республики.

О РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКА САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ

Конечно, вновь зашла речь и о реставрации памятника Салавату Юлаеву, который по-прежнему находится в плачевном состоянии. В частности, до сих пор решается вопрос, нужно ли демонтировать памятник с постамента, чтобы провести реставрацию. Радий Хабиров согласился, что решение о реконструкции памятника далось ему нелегко.

– Возможно, памятник простоял бы в таком виде еще лет сто. Но не исключено, что с ним что-то может случиться в ближайшее время. Мы должны предпринять дополнительные усилия и быть уверенными, что памятник простоит еще очень долго, - подчеркнул руководитель региона.

Что касается сроков и возможных технических решений, то важно понимать: и в основании, и в самой конструкции памятника есть проблемы. Поэтому разработано несколько вариантов реставрации, вся документация сейчас проходит экспертизу. После этого можно будет говорить о конкретном плане и объеме работ.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО

Также во время встречи обсуждалась тема медицинской помощи участникам СВО и ветеранам боевых действий. Речь идет о регулярной диспансеризации воинов, а также их психологической поддержке. Отметим, что сейчас в Уфе разрабатывается проект госпиталя для ветеранов вооруженных конфликтов – он станет самым крупным медицинским объектом в регионе. Планируется, что возводить объект будут на территории рядом с санаторием «Зеленая роща», общая площадь госпиталя на 500 коек составит около 60 тысяч квадратных метров. Уже в октябре на стройплощадке начнутся геологические исследования.

– Госпиталь находится в числе наших приоритетных объектов. Мы его построим, это я вам твердо обещаю. Пока же наши усилия мы направили на завершение строительства нового хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра и Республиканского детского центра гематологии и онкологии, - уточнил Радий Хабиров.

О БУДУЩЕМ БАШКИРИИ

Напоследок глава Башкирии рассказал о том, что управленческая команда республики формирует так называемую «штурмовую группу», которая позволит спрогнозировать будущее региона в 2030 году. Хабиров подчеркнул, что делать такие долгосрочные прогнозы – «большая смелость», однако, результаты работы должны быть весьма конкретными и охватить экономическое и социальное развитие республики.

– Там будут ответы на важнейшие запросы общества. Мы нарисуем образ будущего и планомерно будем к нему идти, - заверил Радий Хабиров.

Также руководитель региона напомнил, что в сентябре 2019 года был подписан указ о стратегических направлениях социально-экономического развития Башкирии до 2024 года. такой шаг позволил добиться перехода от экономики потребления к экономике развития. А главное – добиться решения важных вопросов в таких важных сферах как человеческий потенциал, комфортная среда для жизни, экономический рост, инвестиции и инфраструктура.

– Теперь само время диктует постановку более амбициозных задач, – подытожил Радий Хабиров.