В Башкирии нашли цех по выпуску паленой водки с этикетками известных брендов. Алкоголь развозили по торговым сетям нескольких регионов

В башкирском Салавате нашли цех по производству водки и несколько складов, где она хранилась Фото: Олег УКЛАДОВ

В башкирском городе Салавате полиция накрыла подпольное производство водки, на бутылки которой клеили этикетки известных брендов: «Хортицы», «Царской Марки», «Белуги», «Ледокола» и «Finski Ice». Напиток распространялся по торговым сетям республики и соседних регионов – Татарстан, Нижегородскую, Самарскую и Челябинскую области. На незаконном цехе под руководством 41-летнего местного жителя работали шестеро мигрантов из Таджикистана. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Как выяснилось, правоохранительные органы смогли выйти на подпольную сеть благодаря мигрантам, которые пожаловались на отсутствие зарплаты. Во время обысков на складах нелегального предприятия полицейские обнаружили 11 тыс. бутылок водки популярных марок, 40 тыс. пустой тары, 160 тыс. пробок, 120 рулонов этикеток и четыре – акцизных марок. На еще одном складе хранились 60 тыс. наполненных водкой и 125 тыс. пустых бутылок.

Производство велось на двух линиях. Все сливалось в одну огромную емкость для смешивания спирта с водой и разливалось по бутылкам.

Правоохранители возбудили уголовные дела. Хозяин нелегального бизнеса и шестеро его подчиненных задержаны.

«КП-Уфа» обратилась в пресс-службу МВД Башкирии, однако там пока воздерживаются от комментариев по этому случаю.