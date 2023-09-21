В Уфе отправили в колонию 23-летнюю продавщицу, обокравшую ювелирный салон на 12 млн рублей

Карина до последнего надеялась на условный срок. Фото: соцсети

Кировский районный суд Уфы поставил точку в нашумевшем уголовном деле юной продавщицы ювелирного магазина, которая похитила украшения на сумму более 12 миллионов рублей. Девушку признали виновной по статье о присвоении и растрате. Несмотря на слезы и раскаяние, избежать реального уголовного срока не удалось: ближайшие пять лет 23-летней Карине М. придется провести в колонии общего режима, а также возместить ювелирному магазину весь причиненный ущерб. Не спасла девушку и принесенная справка о беременности. Суд просто не принял ее во внимание, поскольку документ был выдан частной, а не государственной клиникой, поэтому «данное обстоятельство (беременность – Ред.) документально не подтверждено иными документами». Карину взяли под стражу прямо в зале суда: для девушки это стало настоящим шоком, поскольку она до последнего надеялась на условное наказание.

А вот что касается возлюбленного Карины, ради которого она якобы и пошла на преступление, - его так до сих пор и не нашли. Впрочем, официально он проходит соучастником, а материалы уголовного дела выделены в отдельное производство

МИЛЛИОНЫ ЗА ЛЮБОВЬ, ИЛИ С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, эта запутанная история началась еще осенью 2022 года. Уроженка Дзержинска Нижегородской области Карина М. искала работу и разместила свое резюме в интернете. Вскоре девушке позвонили из Екатеринбурга и пригласили на собеседование в некую консалтинговую фирму. На собеседовании все прошло гладко, Карину приняли на работу, а после небольшого обучения и выдали первое ответственное задание: отправиться в Уфу и устроиться там на работу в ювелирный салон. Во время работы в «Ювелирцентре» Карина передавала своему «шефу» данные о сотрудниках и режиме работы магазина. Постепенно между ними установились не только теплые доверительные отношения, но и завязался роман. Во всяком случае сама Карина будет утверждать на допросах, что решилась она на преступление исключительно ради своего возлюбленного.

Девушка утверждает, что на преступление ее толкнул мужчина, в которого она влюбилась. Его так и не нашли // фото: соцсети

В итоге в октябре 2022 года шеф и вовсе прислал задание – собрать в бутике все драгоценности и через курьера передать ему. Сама Карина утверждала, что поначалу не хотела ввязываться в это дело, но возлюбленный уговорами и даже угрозами заставил ее это сделать.

СОБРАЛА ДРАГОЦЕННОСТИ И ПЕРЕДАЛА ИХ КУРЬЕРУ

19 ноября Карина, как обычно, пришла на работу в «Ювелирцентр». Ближе к вечеру на правах старшего продавца девушка отпустила свою коллегу пораньше с работы, после чего принялась обчищать витрины и сейфы с золотом и драгоценностями. Примерно к 22.00 Карина закончила: сложила все украденное в две большие картонные коробки, закрыла бутик на ключ, и на такси отправилась в съемную квартиру. Утром же девушка снова села в такси и отправилась в город Сим. Именно там у местного отеля ее уже дожидался курьер, которому она и передала украденные драгоценности. После этого Карина поехала домой в Дзержинск, даже не подозревая, что ее уже активно ищет полиция.

фото: соцсети

Действительно: удивление сотрудников «Ювелирцентр», пришедших утром на смену, сложно было передать. В салоне беспорядок, разграбленные витрины, сейфы нараспашку… По камерам видеонаблюдения сразу удалось восстановить картину произошедшего, но на звонки Карина уже не отвечала. Полицейские отправились на съемную квартиру, она была пуста. Тогда позвонили матери Карины: с удивлением и испугом женщина ответила, что дочь уже два месяца как находится на заработках в Уфе, и она ничего не знает о произошедшем…

В итоге, когда Карина добралась до Дзержинска, дома ее уже ждали встревоженные родители. Они-то и убедили девушку не скрываться, а добровольно сдаться полиции. К тому времени Карина осознала, в какую историю умудрилась впутаться, поэтому послушалась совета родителей.

Сдаться полиции девушку убедили родители

Девушку этапировали в Уфу и отправили в следственный изолятор. Карина плакала, просила прощения и даже написала книгу «Золотая любовь», в которой подробно описала свои злоключения и боль от обмана возлюбленного. Позже девушку перевели на домашний арест – за это время Карина успела даже официально выйти замуж и забеременеть.

Адвокат подсудимой убеждал: суд обязательно проникнется историей обманутой юной девушки и не позволит ей впервые стать матерью в тюремных условиях. Однако приговор разрушил все надежды Карины – реального тюремного срока ей было не избежать. 20 сентября прокурор запросил для нее шесть лет заключения в колонии. Девушка явно не рассчитывала на такое и не смогла сдержать слез в зале суда. Но все-таки она нашла в себе силы, чотбы выступить с последним словом.

Карина во время выступления с последним словом // кадр видео: пресс-служба Кировского районного суда

- Мне искренне жаль из-за всей этой ситуации, что пострадал директор «Ювелирцентра». На момент совершения преступления я не до конца не осознавала, что делаю. Я находилась под моральным и физическим влиянием этого человека. Это может случиться абсолютно с любым, никто от этого не застрахован. Такие ситуации в жизни случаются. Я хочу принести свои извинения потерпевшей стороне, стараться всеми силами возмещать ущерб и помогать в поимке этого человека. Я просто прошу, чтобы мне дали возможность жить обычной жизнью, которой я жила последние четыре месяца. Я старалась работать, учиться – как и раньше. Я не исключаю своей вины во всем этом. Я уже понесла свое наказания, находясь в СИЗО. Я очень многие вещи для себя поняла. Я начала жить, - сказала Карина.

Но едва ли эти слова разжалобили Фемиду, ее вердикт - пять лет тюрьмы. Будет ли сторона защиты подавать апелляцию на пересмотр приговора, пока неизвестно.