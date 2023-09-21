«Салават Юлаев» не знает поражений три матча подряд

«Салават Юлаев» на данный момент занимает третье место на Востоке. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Нынешний сезон обещал стать для «Салавата Юлаева» настоящей проверкой на прочность. Практически все ожидали, что команду ждет очень тяжелый старт, так как межсезонье получилось каким-то нервным: задержки по заработной плате, уходы лидеров прошлого сезона, невозможность подписать качественных легионеров на замену. Положительных моментов на самом деле было немного, поэтому и настрой был соответствующий.

Примерно весь это сгусток негативных мыслей и накопился перед первым «зеленым дерби» в сезоне, ведь у «Ак Барса», напротив, все прекрасно – команда мощна и способна на великие совершения. Часть болельщиков вполне себе допускала, что придется перетерпеть разгромное поражение. Особенно это стало явным, когда счет быстро превратился в 0:2. Но вот именно после второго пропущенного гола произошло что-то невообразимое – «Салават Юлаев» расцвел, уфимские хоккеисты поверили в свои силы, и понеслось. Какое-то супервдохновение накатило на форварда Вячеслава Лещенко, его дубль в ворота казанцев перевернул ход дерби, а Дроздов голом на 55-й минуте поставил точку и принес достаточно неожиданную победу со счетом 3:2.

А дальше 18 сентября как по накатанной и с таким же настроением «юлаевцы» встретили у себя на льду главную сенсацию начала сезона – нижегородское «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова, которые вообще практически не знали поражений. В Уфе прочувствовали, вновь Лещенко продемонстрировал себя во всей красе и в овертайме принес победу 1:0. Также по этому матчу нужно особо отметить вратаря Александра Самонова, наглядно показавшего, что ностальгировать по Метсоле пора уже прекращать.

Дальнейшая победа над аутсайдером нижнекамским «Нефтехимиком» стала лишь делом техники – 4:2. Итого – три победы подряд. Но чтобы продолжить свою серию, нужно будет серьезно постараться, ведь впереди на этой неделе играть дома с екатеринбургским «Автомобилистом», а затем поездка в Казань – «Ак Барс» жаждет реванша.