Уфимские ученые создали уникальные датчики, которые распознают опасные вещества

В дальнейшем разработку планируется использовать в медицинской диагностике и системе газоанализа в промышленности. Фото: пресс-служба УУНиТ

Очередную уникальную разработку создали ученые в молодежной лаборатории «Сенсорных систем на основе устройств интегральной фотоники» Уфимского университета науки и технологий. Речь идет о датчиках, распознающих опасные вещества при анализе жидкостей и газов. Все научные исследования проводились в рамках программы «Приоритет-2030». Подробнее расскажет «Комсомолка».

ТОЧНОСТЬ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

Первым об уникальной разработке ученых из Евразийского НОЦ рассказал глава Башкирии у себя на странице в соцсетях.

– Радуюсь успехам нашей науки и высшей школы, особенно когда речь идет о молодых ученых. Мы создаем условия для их работы и всестороннего развития. От их открытий и изобретений зависит будущее нашей страны, - подчеркнул Радий Хабиров.

Сам датчик представляет собой оптический резонатор (проще говоря, колебательную систему) на основе нитрида кремния. Выглядит он как крошечный чип (площадь не превышает 1 мм), в котором свет распространяется в одном направлении и по замкнутой траектории. Как отмечает исполняющий обязанности заведующего Кафедрой телекоммуникационных систем УУНиТ Руслан Кутлуяров, несмотря на компактный размер, такие устройства отличаются высокой энергоэффективностью, чувствительностью, разрешающей способностью и надежностью. Это позволяет создавать принципиально новые устройства в сфере промышленного интернета и переводить в цифровую сферу многие отрасли экономики.

Размер датчика не превышает 1 мм. Фото: пресс-служба УУНиТ

– Появление таких сенсорных систем открывает новые возможности для разработки устройств промышленного назначения, способных быстро и точно детектировать опасные вещества, в том числе во взрывоопасных зонах, – объясняет Руслан Кутлуяров.

Как же работает такой датчик? При анализе жидкости или газа чип реагирует на изменение концентрации вредного вещества – а именно изменяется длина волны излучения, которая проходит через сенсор. В свою очередь встроенная на чипе система максимально точно переводит это изменение в уровень оптической мощности.

– Исследование ученых Уфимского университета имеет большое значение для отечественной микроэлектроники и экономического развития страны. Кроме того, подобная тематика активно развивается во всем мире – это признак того, что разработки Уфимского университета идут в ногу со временем! – комментирует ректор Уфимского университета Вадим Захаров.

В дальнейшем инновационные датчики планируется использовать в медицинской диагностике, а также в системах газоанализа промышленных предприятий.