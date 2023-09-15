В Башкирии смертность от рака за год снизилась более чем на 20 процентов

Все чаще злокачественную опухоль врачи выявляют на ранней стадии, когда прогноз благоприятен Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии продолжается работа в системе здравоохранения, направленная на борьбу с основными заболеваниями, уносящими жизни трудоспособного населения. К сожалению, онкология по-прежнему является второй по счету причиной смертности в республике после болезней сердечно-сосудистой системы – на ее долю приходится 12,7% среди всех причин смертности в республике. Так за первое полугодие 2023 года показатель смертности от злокачественных новообразований составил 151,7 на 100 тысяч населения. Впрочем, эта цифра в любом случае меньше, чем в ПФО и России в целом.

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения Айрат Рахматуллин озвучил результаты онкологической службы в республике, и каких позитивных сдвигов удалось добиться за последний год.

ВСЕ БОЛЬШЕ СЛУЧАЕВ РАКА ВЫЯВЛЯЕТСЯ НА РАННЕЙ СТАДИИ

Так, по данным Минздрава, большое внимание уделяется непосредственно диагностике злокачественных новообразований, а также качеству и охвату населения диспансеризацией. Как итог: гораздо больше случаев рака стало выявляться на ранней стадии, когда прогноз еще благоприятный. Только за первое полугодие 2023 года на ранней стадии было выявлено 6237 случаев рака, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что онкологическая служба в Башкирии имеет трехуровневую структуру. Сюда входит республиканский онкодиспансер, межрайонное онкологическое отделение в Стерлитамаке, 13 центров амбулаторной онкологической помощи, 2 межмуниципальных медицинских онкоцентра и 66 первичных онкологических кабинетов.

– В рамках регионального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» в республике в период с 2019 по 2021 годы открыто 13 центров амбулаторной онкологической помощи, которые ежегодно посещают около 190 тысяч пациентов. Кроме того, в Башкирии работают 10 отделений противоопухолевой терапии. Это позволяет обеспечить пациентов необходимыми лекарствами и сделать более доступной высокотехнологичную медицинскую помощь, - перечисляет Айрат Рахматуллин.

Что касается онкодиспансера, сейчас в десяти его отделениях развернуто 389 коек, а лечение получают более 20 тысяч человек.

«НИ ОДИН ИЗ ПАЦИЕНТОВ НЕ ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ ВРАЧЕЙ»

Наука и прогресс не стоят на месте, поэтому все большей популярностью пользуются телемедицинские технологии. Только с начала 2023 года в республиканском онкоцентре было проведено более 30 телемедицинский консультаций с различными медицинскими учреждениями Башкирии, и еще около 500 – с федеральными онкологическими центрами. Это позволяет врачам получить мнение своих коллег по тем или иным сложным вопросам, касающимся диагностики и лечения рака.

– Кроме того, в прошлом году в республике открылся Центр управления онкологическими рисками. В его задачи входят контроль диспансерного наблюдения пациентов и соблюдение сроков плановых осмотров. Таким образом ни один из наших пациентов не выпадает из поля зрения врачей при выявлении первичного онкозаболевания, - отмечает глава регионального Минздрава.

СМЕРТНОСТЬ ОТ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА СНИЗИЛАСЬ НА 13%

Также в Минздраве рассказали, что в октябре 2022 года в республике был запущен важный проект «Медицинский помощник». В его задачи входят сопровождение пациента с подозрением на рак, а также контроль соблюдения всех сроков оказания медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий. В итоге только за первое полугодие 2023 года в Башкирии был выявлен 1861 случай подозрения на злокачественную опухоль, причем около 60% - именно на ранней стадии.

Еще одним из важных мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление рака, является программа скрининга колоректального рака (рака прямой и ободочной кишки). Особенно часто это заболевание встречается у людей от 40 до 75 лет. Скрининг активно используется с 2018 года и включает в себя 2 этапа. Первый этап – это анализ кала на скрытую кровь, второе – эндоскопическое исследование кишечника (колоноскопия), которое можно пройти в 22 медицинских организациях республики.

– На базе онкодиспансера мы открыли центр скрининга колоректального рака, где ведется мониторинг, статистика и отслеживается каждый пациент на всех этапах программы. Благодаря этому нам удалось добиться снижения смертности от злокачественных опухолей прямой и ободочной кишки на 13%, а также на 4,3% процента повысить выявляемость рака на ранних стадиях, - подчеркивает Айрат Рахматуллин. – Проделана большая работа, но именно она позволила достичь всех целевых показателей региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

ВСЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

В свою очередь глава Башкирии Радий Хабиров, заслушав доклад, отметил, что снижение смертности от онкозаболеваний за год более чем на 20% - очень весомый результат. Но важно обратить внимание еще на одну задачу – уговорить людей регулярно проходить диспансеризацию.

- Показатель очень хороший. Еще бы наши жители больше заботились о своем здоровье, проявляли бдительность… Надо усилить пропаганду диспансеризации, особенно для людей старше 40 лет. Все возможности у нас для этого есть, - подчеркнул Хабиров.