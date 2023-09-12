Башкирия – лидер антирейтинга по закрытым киоскам печати в 2022 году

За год регион упал в рейтинге на 13 позиций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) по заказу Минцифры России подготовил рейтинги субъектов Российской Федерации по обеспеченности и отношению к распространению печатных СМИ. Данный документ оказался в распоряжении редакции «Комсомольской правды – Уфа».

Место Башкирии по обеспеченности торговыми объектами по продаже газет и журналов, мягко говоря, незавидное – 76 место из 85, а вот по отношению к системе распространения печатных СМИ оно так и вовсе катастрофическое – хуже дела только у Республики Саха (Якутия) и Ненецкого автономного округа.

ЦИФРЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ – ДЕЛО ПЛОХО

О том, что ситуация с количеством киосков в Башкирии сложная, известно давно. В редакцию с разных уголком республики постоянно поступают жалобы, что рядом с их домом исчез киоск или его внезапно переоборудовали под продажу фастфуда. Гражданам приходится блуждать по улицам (а многие наши преданные читатели находятся в преклонном возрасте) в поисках места, где купить очередной номер «Комсомолки». И частенько данное действо превращается в настоящее приключение.

Рейтинг от ГИПП подтверждает – исчезновение киосков в Башкирии стало массовым явлением. Наш регион является безальтернативным лидером по количеству закрытых киосков в 2022 году. За 12 месяцев в республике исчезло 185 точек продажи периодической печати. Если верить цифрам экспертов, на большую четырехмиллионную республику остался всего-то 61 киоск и павильон печати. Для сравнения, в соседнем Татарстане их 168, в Оренбурге – 104, в Челябинской области – 365, в Пермском крае – 147.

Тенденция к сокращению киосков наблюдается по всей стране, но в Башкирии динамика пугающая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Да, тенденция на сокращение киосков наблюдается по всей стране. В связи с этим Минцифры России и запросило поскорее разработать данный рейтинг. Есть регионы, в которых и вовсе нет киосков (Ненецкий и Чукотский АО), но касательно Башкирии пугает именно динамика – вся некогда развитая и обширная система распространения печати рушится буквально на глазах. По сравнению с 2021-м годом регион упал сразу на 13 позиций в рейтинге и уже находится в его подвале.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Стоит напомнить, что обеспечение 50% тиражей печатных изданий реализуется через киоски прессы. Для того, чтобы граждане имели доступ к качественной, достоверной и официальной информации эту систему распространения нужно не просто поддерживать, а модернизировать и развивать. Именно такое условие ставится и властями нашей страны.

- Сохранение и развитие данного канала распространения печатных СМИ является одной из важных задач государственной информационной политики. Минцифры России предлагает субъектам Российской Федерации рассмотреть возможность реализации дополнительных мер по сохранению и развитию киосков и павильонов прессы, включая: льготную аренду для киосков/павильонов прессы, длительный срок договоров аренды, софинансирование при замене киосков на новые модели, мораторий на демонтаж и закрытие киосков печати на 2024 год, - говорит в своем обращении министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Систему киосков нужно не просто сохранить, а модернизировать и развивать. Фото: Александр РОГОЗА

Очень хочется надеяться, что ситуация в Башкирии в скором времени изменится в лучшую сторону. Пока же, что касается отношения к системе распространения печатных СМИ, республика делит непочетное 82-83 место с Красноярским краем. Хуже только Якутия и НАО.

Согласно рейтингу, в регионе нет какого-то одного конкретного показателя, который бы проседал, и его можно было бы быстро подтянуть. Плохие результаты абсолютно по всем критериям проведенного исследования – и в плане количества киосков, и по арендным ставкам, и по ассортименту продукции, и по поддержке региональных властей с помощью дополнительных субсидий. Проблема комплексная, которую надо решать как можно скорее. Если процесс не остановить, то хватит нескольких лет, чтобы киоски исчезли полностью.

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