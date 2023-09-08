Жители Башкирии в 2023 году потратили на продукты 294 млрд рублей. Минторг рассказал о самых популярных товарах

Самым популярным продуктом у жителей Башкирии в первом полугодии 2023 года стали куриные яйца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве торговли и услуг Башкирии специально для «КП-Уфа» представили данные о состоянии рынка продуктов питания и алкогольной продукции. В ведомстве рассказали о самых популярных продовольственных и непродовольственных товарах и поделились статистикой за первое полугодие 2023 года.

По данным Минторга Башкирии всего за январь-июнь 2023 года жители республики потратили на продукты питания 294,5 млрд рублей, что на 2,6% больше, чем за этот же период прошлого года. На непродовольственные товары за этот же период покупатели выложили 281,3 млрд рублей, что на 9,1% больше (в сопоставимых ценах – Ред.), чем по итогам первого полугодия 2022 года.

ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ

По итогам первого полугодия 2023 года самыми популярными продуктами у жителей республики были куриные яйца, кисломолочная продукция, хлеб, мясо птицы, огурцы и помидоры, а также макароны, картофель, чай и мука.

- Сведения предоставлены на основе данных контрольно-кассовой техники. Товарные группы определены при помощи анализа текстового поля чека «Наименование товара» с использованием нейронных сетей. Точность определения товарной группы составляет около 80%, - подчеркнули в Минторге Башкирии.

Среди промышленных товаров наибольшим спросом у жителей Башкирии в январе-июне 2023 года пользовались верхняя одежда и обувь, лекарства, стройматериалы, бензин и легковые автомобили, а также бытовая электроника.

СКАЧКИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ

В министерстве торговли и услуг Башкирии со ссылкой на данные Росстата сообщают, что в январе-июне 2023 года в республике наблюдался наибольший рост цен на овощи.

Сильнее остальных за этот период подорожала белокочанная капуста – в среднем в 2,6 раза. Также в 2,4 раза подорожала морковь, репчатый лук на 96%, свекла на 66%, картофель на 58%. Также на 22% повысилась средняя цена на яблоки и на 15% на сахар.

В ведомстве объяснили такой рост цен тем, что летом 2022 года в республике наблюдалась засуха и поэтому урожай оказался меньше ожидаемого. В итоге в регион пришлось завозить овощи из других регионов и из-за рубежа.

- Кроме того, аномально холодная зима в государствах Средней Азии –традиционных поставщиках данных товаров на российский рынок, оказала значительное влияние на цены. Урожаи погибли в неотапливаемых хранилищах. Правительства стран вводили запрет на экспорт, чтобы держать цены на собственных рынках, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Минторга Башкирии.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2023 года в Башкирии снизились средние цены на крупы, особенно на гречневую. Падение составило от 5 до 27%. Подешевели также огурцы (45%), помидоры (15%), яйца куриные (14%), хлебобулочные и макаронные изделия из пшеничной муки (4-5%), кисломолочные продукты (2%-5%), передают в Минторге.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Как оказалось, в первой половине 2023 года в Башкирии наблюдался резкий рост цен на высокотехнологичные электронные устройства. Например, смартфоны подорожали на 40%, а планшеты прибавили в цене 37%. В среднем на 20% подорожали автомобили иностранного производства. Также в магазинах республики в этот период на 15% подорожали коляски для новорожденных, древесностружечные плиты (стройматериал – Ред.) подорожали на 9% и ноутбуки на 8%.

В январе-июне 2023 года на некоторые промтовары цены напротив, снизились. Так на 15% подешевело хозяйственное мыло, на 9% стиральный порошок, на 6% туалетная бумага, на 3% зубная паста. Обрезные доски подешевели на 1% и на 0,2% снизилась средняя цена на подгузники.

К слову, в этот же период подорожали швейные машинки.

- По косвенным данным, рост средней цены связан с повышенным спросом на швейное оборудование, возникшим на фоне активизации бизнеса в сфере текстильного производства, - прокомментировали в Минторге Башкирии.

Как отметили в ведомстве, в первом полугодии 2023 года в республике средние цены на бытовую технику снизились на 2,7%. В тот же период 2022 года также наблюдалось падение цен на электронику – тогда она подешевела по сравнению с ценами 2021 года на 26,3%.

САМЫЕ ПЬЮЩИЕ ГОРОДА И РАЙОНЫ

В министерстве торговли и услуг Башкирии сообщают, что всего за январь-июнь 2023 года жители республики купили в магазинах 2,51 млн декалитров алкогольной продукции. Это на 5,4% больше, чем за этот же период в прошлом году (2,27 млн декалитров).

Стоит отметить, что в статистику не попал домашний алкоголь и контрафактная продукция.

Жители республики чаще всего покупают водку (46,4% от объема продаж), на втором месте вино и плодовая продукция (31,6%). Ликеро-водочные изделия и другие виды спиртного – 12,3% от общего объема продаж алкоголя. Коньяк предпочли 5,2% покупателей, а слабоалкогольные напитки 4,5%.

Всего за первое полугодие 2023 года на одного жителя региона было продано 5,1 литров алкогольной продукции. По данным Минторга Башкирии меньше всего алкогольной продукции было реализовано в Ермекеевском районе республики – средний показатель составил 2,73 литра на человека. А самым пьющим районом оказался Уфимский - 8,36 литров на человека.

Среди городов Башкирии в январе-июне 2023 года самым пьющим оказался Нефтекамск – 7,54 литра на человека. А меньше всего в этот период алкоголя покупали в Кумертау – 6,15 литров на человека.

За первую половину 2023 года бюджет Башкирии за счет акцизов на алкоголь пополнился на 6 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщили в Минторге республики.

ОБОРОТ РЕСТОРАНОВ ВЫРОС

За первое полугодие 2023 года оборот предприятий общепита составил 17 млрд рублей. Это на 8,1% выше, чем за первое полугодие 2022 года.

Как пояснили в Минторге республики, по состоянию на начло 2023 года в Уфе работали 1011 точек общепита, включая всевозможные закусочные и столовые. Среди них 153 ресторана, 93 бара и 291 кафе. Из них 317 предприятий имеют лицензию на продажу алкогольной продукции.

По сравнению с 2022 годом количество точек общепита выросло на 191 заведение. Так, в башкирской столице за год появились 7 новых ресторанов, открылись 6 баров и 23 кафе.