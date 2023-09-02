За «Новых людей» планируют проголосовать 7% жителей Башкортостана

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Социологический опрос показывает, что выборы вызывают серьезный интерес. На них планируют прийти 54% избирателей. Еще 11% пока не решили, дойдут они до участков или нет.

Главной интригой остается то, какие партии пройдут в Курултай. Исследование показало, что первое место ожидаемо занимает «Единая Россия» с рейтингом 34,88%. Далее идут КПРФ и ЛДПР, у них 8,88% и 8,25% соответственно. К ним вплотную приближаются «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» еще выше - 10,39%. По этому показателю «Новые люди» опережают даже ЛДПР и выходят на третье место.

Другие партии, включая «Справедливую Россию», набирают менее 5% и не проходят в Курултай.

Впрочем, все еще может измениться, ведь до конца предвыборной гонки целая неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей, тем более что значительная часть жителей Башкортостана (17,88%) пока не определились, какую партию хотят поддержать.

- Мы продолжаем работу, встречаемся с жителями, собираем проблемы, вместе ищем пути их решения. Будем продолжать это делать в нашей республике независимо от результатов выборов, - подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин.

Выборы в Курултай Республики Башкортостан пройдут 10 сентября. Тогда же состоится голосование за депутатов муниципального уровня.

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Опрос проведен в Республике Башкортостан с 30 августа по 2 сентября 2023 года агентством «Прямой контакт». Опрошено 800 респондентов методом телефонного формализованного интервью, погрешность не превышает 2,8%. Формулировка вопросов: «Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы?», «Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы проголосовали?» Заказчик опроса АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум»