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Политика2 сентября 2023 6:00

За «Новых людей» планируют проголосовать 7% жителей Башкортостана

На следующей неделе жители будут выбирать обновленный состав Курултая Республики Башкортостан
Изображение от Freepik

Изображение от Freepik

Социологический опрос показывает, что выборы вызывают серьезный интерес. На них планируют прийти 54% избирателей. Еще 11% пока не решили, дойдут они до участков или нет.

Главной интригой остается то, какие партии пройдут в Курултай. Исследование показало, что первое место ожидаемо занимает «Единая Россия» с рейтингом 34,88%. Далее идут КПРФ и ЛДПР, у них 8,88% и 8,25% соответственно. К ним вплотную приближаются «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» еще выше - 10,39%. По этому показателю «Новые люди» опережают даже ЛДПР и выходят на третье место.

Другие партии, включая «Справедливую Россию», набирают менее 5% и не проходят в Курултай.

Впрочем, все еще может измениться, ведь до конца предвыборной гонки целая неделя. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей, тем более что значительная часть жителей Башкортостана (17,88%) пока не определились, какую партию хотят поддержать.

- Мы продолжаем работу, встречаемся с жителями, собираем проблемы, вместе ищем пути их решения. Будем продолжать это делать в нашей республике независимо от результатов выборов, - подчеркнул руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Руслан Давлетшин.

Выборы в Курултай Республики Башкортостан пройдут 10 сентября. Тогда же состоится голосование за депутатов муниципального уровня.

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Опрос проведен в Республике Башкортостан с 30 августа по 2 сентября 2023 года агентством «Прямой контакт». Опрошено 800 респондентов методом телефонного формализованного интервью, погрешность не превышает 2,8%. Формулировка вопросов: «Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы?», «Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы проголосовали?» Заказчик опроса АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум»

БИЗНЕС-ПРЕСС