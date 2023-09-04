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Общество4 сентября 2023 6:00

Свежая предвыборная социология по Башкирии!

Опрос проводился в городах и сельских территориях республики 30-31 августа независимой социологической компанией «Прямой контакт»
Источник:kp.ru
Выборы состоятся в единый день голосования - 10 сентября.

Выборы состоятся в единый день голосования - 10 сентября.

Тройка партийных лидеров может смениться, впервые за многие годы. На фоне снижения рейтингов СРЗП, четвертое место по рейтингу и узнаваемости прочно закрепила за собой партия «Новые Люди», но главная сенсация в том, что среди активных избирателей (которые точно собираются пойти на выборы), партия опережает даже ЛДПР, занимая третье место.

Так, среди наиболее активных избирателей лидирует «Единая Россия» (38,10%), на втором месте – КПРФ с еще большим приростом (16,02%), «Новые люди» занимают третье место (10,39%) и лишь на четвертом – ЛДПР (8,23%). Остальные партии значительно теряют сторонников и набирают менее 5% ответов, а 18,18% затруднились с ответом.

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