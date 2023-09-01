Уфимская ясновидящая: «В сентябре в республику придет новая сила»

Башкирию ждет обновление

Вот уже более 20 лет ясновидящая Гульзифа Рахимова успешно предсказывает события, как для жителей Республики, так и на уровне всей России.

- Гульзифа, что нас ждет?

- По расположению планет уверенно могу сказать, что Башкирию ждет обновление.

Я рассчитала натальный гороскоп Республики Башкортостан. В сентябре Меркурий войдет в гармоничный аспект с Черной Луной и ретроградным Сатурном. При этом Сатурн в Водолее, а такое сочетание планет означает изменения. Хорошими они будут или нет – зависит от того, в какой дом входит планета.

- Ну а всё же, это благоприятный знак?

- Это расположение Меркурия означает перемены, направленные к лучшему. Точно могу сказать – как прежде уже не будет.

- А с чем связаны перемены?

- Как ясновидящая я вижу новую силу, которая принесет в Башкирию изменения. Она даст новый путь. Здесь я также вижу связь с числом 3. «Тройка» как-то проявится в нашей с вами жизни и даст нам надежду на изменения. Ищите этот знак в повседневной жизни. Не пропустите его. Он может дать шанс на новую жизнь не только каждому человеку отдельно, но и всей Республике.

Меркурий отвечает за гибкость разума, умение получать откровения свыше и находить варианты материализации идей. События будут развиваться согласно сильному или ослабленному положению планеты в натальной карте. Осенью Меркурий достигнет максимально сильного положения. Первая половина сентября станет временем успеха для тех, кто действовал решительно, проявлял свою волю, не боялся выбирать новые пути. Вселенная пошлет таким людям успех.

- Что посоветуете жителям Башкирии?

- Мой совет каждому: не бойтесь выбирать новое, настаивать на своем, спорить со старыми идеями. Как в малом, так и в большом. Шаг, который вам кажется простым и незначительным сегодня, может полностью изменить вашу жизнь.

Не могли мы не спросить ясновидящую и том, что ждет нас в 2024 году.

- В 2024 году мы ощутим всю полноту изменений, пришедшим вместе с Меркурием. Если он успешно пройдет свой путь в третьем доме, мы окажемся в новой реальности. Благодаря квадрату Сатурн-Урал на первый план выйдут новые события, новые люди.

- А точно ли это к лучшему?

- Не нужно переживать: мир планет сейчас благоприятствует нашей стране и республике.

Все изменения будут приятны для простых людей. Конечно, кто-то будет недоволен новой силой, продвигаемой энергией Меркурия. Но эти процессы уже не остановить.

Мы попросили у ясновидящей советы для наших читателей, как обернуть сентябрьский неистовый Меркурий себе во благо. Вот эксклюзивные рекомендации от уфимской предсказательницы:

- Не бойтесь нового. Пустите его в свою жизнь: изучайте новое, выбирайте новые цвета. Попробуйте дойти до работы новой дорогой.

- Цифра «3». Она может изменить все. Ищите «тройку» на своем пути

- Сделайте своим приоритетом развитие. Подбирайте окружение, которое ведет вас вперед. Ориентируетесь на новых продуманных людей.