Из-за взрыва в доме разрушилась несущая стена // фото: МЧС РБ

Сегодня вечером, 30 августа, в башкирском городе Ишимбае произошло ЧП: в одной из квартир двухэтажного жилого дома по улице Советской, 95 взорвался бытовой газ. От ударной волны разрушилась несущая стена здания. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

«ПОВЫЛЕТАЛИ ОКНА, ОГЛУШИЛО НА НЕСКОЛЬКО СЕКУНД»

Все случилось около 18:00. Как и всегда – раньше всех об инциденте стало известно в соцсетях. Жители города после грохота вышли из домов и магазинов на улицу, чтобы посмотреть, что произошло.

– Сидим, стрижемся в парикмахерской – и взорвалась квартира прямо рядом. Повылетали окна, оглушило на несколько секунд. Сразу позвонили в службу спасения, – рассказала очевидица в соцсетях.

Чуть позже появилось еще одно видео с места происшествия. По нему стало ясно, что взрыв случился на втором этаже двухэтажного дома. В окне злополучной квартиры даже появился человек. Как выяснится позже, он чудом остался жив. Дело в том, что сам взрыв практически не привел к пожару, – разрушилась лишь несущая стена.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались десять жильцов, все они целы. Среди пострадавших значится только один человек: это 51-летний мужчина – предположительно, тот самый, которого увидели в окне после взрыва. Он получил ожоги и был госпитализирован в больницу. Кроме того, медики осмотрели 91-летнюю жительницу дома, от госпитализации она отказалась.

РЕАКЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Прокуратура начала проверку по факту взрыва. Ведомство намерено дать оценку соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиях безопасности жизни и здоровья. На месте происшествия работают руководитель и следователи СКР.

фото: МЧС РБ

– В настоящее время организован комплекс следственных действий с целью установления причины возгорания, а также проверки полноты и качества оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности, – передали в правоохранительном ведомстве.

Жильцов аварийного дома пока что разместят в пункте временного содержания. Его развернули на базе гостиницы.