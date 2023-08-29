Детям из ДНР и ЛНР в Уфе устроили спортивный праздник

Солнце, жара, дружба, позитив, спорт – таким останется август 2023 года в памяти участников благотворительного спортивного фестиваля «Три мяча» под девизом «Спортивная Уфа объединяет», организованного в рамках предстоящего празднования 450-летия Уфы.

На протяжении трех дней около 100 детей из ДНР и НЛР вместе с детьми участников СВО обучались азам тенниса, футбола и баскетбола, а также приняли участие в турнирах. Первый день фестиваля был посвящен теннису: проведен захватывающий турнир, детям организовали динамичные тренировки. После обеда дети окунулись в захватывающий мир парка аттракционов «Волшебный мир». Второй день был посвящен футболу и разразился сплоченной борьбой за кубки турнира. Соревновательная часть фестиваля завершилась баскетболом на площадках при оз. Кашкадан. Организаторы показали ребятам мастер-класс, а после устроили динамичные эстафеты.

Неожиданным сюрпризом для участников стал еще один день совместного времяпровождения. Все участники прослушали интересную лекцию про киберспорт, а потом поиграли на приставках и компьютерах. Вечер дети встречали уже на площадке «АРТ квадрата»: различные активности на свежем воздухе, аниматоры, вкусная пицца и отличное настроение под музыкальное сопровождение диджеев.

Команда организаторов и участники фестиваля благодарят администрацию города - главу администрации Ратмира Мавлиева, заместителя главы администрации Владимира Жебровского, начальника Управления по физической культуре Егора Сорокина, Центральный штаб формирования добровольческих батальонов РБ за помощь в организации фестиваля, начальника управления транспорта и связи администрации города Кирилла Никулина и глав районов города за обеспечение транспортом, начальника управления МВД России по городу Уфа Виталия Дудко за обеспечение безопасности и охрану порядка и всех других, кто принимал участие в организации фестиваля.