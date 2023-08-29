БСК в администрации города презентовал старт конкурса грантовых проектов «Стерлитамак – наш общий дом»

Авторы лучших проектов получают гранты на реализацию своих идей. Фото: БСК

На прошлой неделе Башкирская содовая компания объявила о проведении масштабного конкурса городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом». По условиям которого авторы лучших проектов получают гранты на реализацию своих идей.

28 августа в администрации Стерлитамака состоялась презентация проекта. Среди гостей мероприятия: руководители и представители муниципальных учреждений: школ, детских садов, учреждений культуры, АНО и НКО города.

Напомним, что конкурс «Стерлитамак – наш общий дом» позволяет решать социальные проблемы города локально. Это хорошая возможность охватить и поддержать проекты в тех сферах, которые наиболее интересны и важны для жителей. Благодаря грантам поддержку получают самые разнообразные проекты, охватывающие разные целевые аудитории и сферы жизни. Поддержку получают идеи, направленные на развитие привлекательности территорий проведения конкурса, сохранение и развитие среды проживания горожан и жителей районов, раскрытие творческого потенциала участников, создание условий для развития институтов гражданского общества, повышение качества жизни, создание общественных пространств, сохранение культурного наследия и создание новых возможностей для самореализации горожан.

Фото: БСК

Перед гостями мероприятия выступил директор по связям с общественностью АО «БСК» Сергей Лобастов:

- Мы рады сообщить, что в 2023 году Общий грантовый фонд конкурса увеличен в 2 раза и составляет 20 млн рублей. В этом году Грантовая поддержка компании распределится на 2 больших направления: «Качество жизни» и «Экология», всего в конкурсе представлено 12 номинаций.

По каждой номинации конкурса Экспертным советом определяются победители, которым присуждаются гранты в соответствии с конкурсной заявкой. Также как и ранее предусмотрены Специальные гранты:

- «Гран-при Генерального директора»;

- «Выбор города» – проект, который получит наибольшее количество голосов, в рамках народного голосования.

Окончательные итоги конкурса планируется подвести в декабре. Тогда же победители получат грантовые средства. В течение следующего года они должны будут реализовать свои идеи. Главной площадкой конкурса станет сайт: стерлитамакнашобщийдом.рф именно здесь можно найти всю самую актуальную информацию и подать заявку на участие в конкурсе, - отметил Сергей Лобастов.

Стоит отметить, что круг потенциальных участников также довольно широкий. В конкурсе могут принять участие общественные, некоммерческие организации и объединения, государственные и муниципальные учреждения, творческие коллективы и даже физические лица. География конкурса не изменилась и распространяется на территорию города Стерлитамак, Стерлитамакский и Ишимбайский районы.

Фото: БСК

В этом году грантовая поддержка конкурса распределится между двумя большими направлениями «Качество жизни» и «Экология». Всего номинаций 12. Главным нововведением стало, что у участников появится дополнительная поддержка в лице куратора, которым выступает Альфия Асфандиярова – дважды победитель конкурса «Стерлитамак-наш общий дом». Она будет помогать участникам, консультировать на этапе подготовки заявки.

Вся подробная информация о конкурсе на сайте: стерлитамакнашобщийдом.рф

Справочно:

Башкирская содовая компания - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. АО «БСК» входит в группу компаний АО «Росхим».

Росхим — это современная динамично развивающаяся управляющая компания группы крупных химических предприятий России, объединенных в производственные кооперации. Сегодня в компанию входят ключевые предприятия химпрома, такие как АО «БСК», АО «БСЗ», группа предприятий АО «СНХЗ», АО «Донбиотех», а также ряд предприятий юга России.

«Стерлитамак – наш общий дом» - масштабный конкурс грантовых проектов, стартовавший впервые в 2018 году. Участие в нем предоставляет возможность как горожанам, так и отдельным некоммерческим и общественным организациям реализовать свои инициативы при поддержке Башкирской содовой компании. Благодаря грантовой поддержке БСК, в городе уже появились многофункциональные спортивные площадки, художественная мастерская, аллеи памяти медицинских работников, ученых и писателей, виртуальные экскурсии по историческим объектам, лаборатория занимательной химии и многое другое.