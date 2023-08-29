Что будет с ценами на продукты в Башкирии после засухи и птичьего гриппа

Башкирские аграрии на 28 августа убрали 2,2 млн тонн зерновых и обработали 68% посевных площадей Фото: Виталий ТИМКИВ

Уходящее лето 2023 года доставило серьезные проблемы аграриям Башкирии. Из-за установившейся в регионе засухи, власти ввели режим ЧС в 26 районах. Урожай оказался под угрозой гибели, а в начале августа еще и птичий грипп нашли на птицефабрике под Уфой. И это еще не все проблемы башкирских фермеров.

КАК ИДЕТ УБОРКА УРОЖАЯ

В 2022 году в Башкирии собрали рекордный урожай зерновых культур. Тогда в регионе впервые с 1986 года намолотили более 5 млн тонн зерна. По данным Минсельхоза республики, по состоянию на 28 августа 2023 года сбор зерновых и зернобобовых культур в составил 2,2 млн тонн. Обработано 68% всех посевных площадей, озимую пшеницу уже убрали.

- Хозяйства уже засеяли четверть площадей озимых под урожай 2024 года, это 160 тысяч гектаров. На полях работают 970 посевных комплексов, - доложил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов на совещании в правительстве.

Неделей ранее Фазрахманов отмечал, что в ходе уборочной кампании подорожало топливо и возникли риски. Скорее всего, речь идет об экономических рисках, так как фермеры теперь покупают топливо дороже.

- Мелкооптовая цена летнего топлива достигла 71,8 тыс. руб. за тонну. Начиная с июля — где-то 53,3 тыс. руб. Конечно, это «вымывает» деньги аграриев. Нам еще дополнительно до конца года необходимо купить 80 тыс. тонн. Мы видим, уже около 3 млрд руб. это «вымыло» у наших аграриев», - отмечал министр на совещании в правительстве Башкирии 21 августа.

КАК ЧП ПОВЛИЯЮТ НА ЦЕНЫ

Как происходящее скажется на итоговой цене продуктов питания и когда жители Башкирии почувствуют подорожание? Или напротив, возникшие этим летом проблемы с уборкой урожая, засухой и вспышкой птичьего гриппа в Авдоне никак не скажутся на кошельках жителей республики?

Экономист Рустем Шайахметов отмечает, что ситуация с засухой, в частности, мало повлияет на цены на продукты.

- Так как доля республики в производстве сельскохозяйственной продукции России 2,8%. В 2022 году Башкирия произвела продукции сельского хозяйства на 247 млрд рублей, а объем сельхозпроизводства в России составил 8,85 трлн рублей. Поэтому местные (башкирские) сельхозпроизводители не могут диктовать цены, они просто идут в общероссийском тренде, - поясняет экономист.

Ситуация из-за птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская», по мнению Рустема Шайахметова, также не может послужить причиной резкого подорожания продуктов питания.

- К примеру, Россия ежегодно производит около 45 млрд куриных яиц, Башкирия – 1,1 млрд (2,5%). Поэтому закрытие фабрики в Авдоне, производящей около 600 млн яиц в год, около 1,3% от российского производства, никак не повлияет на рост цен.

Аналогичная ситуация и по остальным отраслям агропромышленного комплекса. Нельзя сказать, что какая-то продукция башкирских производителей превалирует на республиканском рынке, потому что значительная часть вывозится за пределы Башкирии, что-то завозится из-за ее пределов. За исключением, как я думаю, меда, - подчеркнул экономист Рустем Шайахметов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Однако Рустем Шайахметов не отрицает, что засуха отрицательно повлияет на аграриев Башкирии. В частности, из-за этого природного явления их доходы будут значительно снижены, а сам агропромышленный комплекс повысит свою убыточность. Этот фактор скажется и на конкурентность башкирских фермеров на рынке.

- Главным фактором повышения цен на продукты питания является значительное повышение цен на горюче-смазочные материалы, рост зарплат, не подкрепленный ростом производительности труда, падение курса рубля, так как значительная часть себестоимости приходится на импорт. Падение курса рубля по отношению к доллару повысило импорт в стоимостном выражении цены в рублях в 1,4 раза. Если не изменится курс рубля, следует ожидать рост цен на сельхозпродукцию на 15-20% в обозримом будущем, - подытожил Рустем Шайахметов.