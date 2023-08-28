В сентябре в Башкирии ожидается небольшое потепление Фото: Олег ЗОЛОТО

Завершение лета в Башкирии оказалось по-осеннему пасмурным, холодным и дождливым – прежнего пекла и засухи как ни бывало. Таким август будет до самого своего конца: дневная температура воздуха будет колебаться между +11 и +17 градусами. Люди утепляются куртками и прячутся под зонтами, однако сентябрь хоть и на короткое время, но все-таки позволит оставить эти вещи дома. «Комсомолка» изучила предварительные сводки синоптиков и выяснила, какая погода ожидает жителей республики в первый месяц осени.

Сначала обратимся к вероятностному прогнозу Башгидрометцентра. По данным специалистов, сентябрь не будет аномально дождливым – выпадет порядка 35-55 миллиметров осадков, что входит в границы нормы. Среднесуточная температура воздуха составит около 9-12 градусов Цельсия, это уровень средних многолетних значения.

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ СЕНТЯБРЯ ЕСТЬ НАДЕЖДА НА ПОТЕПЛЕНИЕ

На самом старте сентября, по крайней мере согласно предварительному прогнозу Gismeteo, осадков будет немного, а температура начнет медленно повышаться. В День знаний ожидается облачная погода с кратковременным осадками, столбики термометров поднимутся лишь до +18 градусов. В последующие несколько дней – вплоть до 7 сентября – потеплеет уже до +22, однако не обойдется и без дождей с грозами.

Идеальными для уличных прогулок ожидаются даты с 8 по 10 сентября – это как раз конец недели: никаких дождей, солнце, то и дело выглядывающее из-за облаков, и высокая дневная температура до 26 градусов. Чем не бабье лето? Но оно будет коротким: уже 11 числа идиллию нарушит сильный дождь, хотя тепло при этом сохранится почти до середины месяца.

Вторая половина сентября уже будет по-настоящему осенней. В Башкирии резко похолодает до +8, +15 градусов днем и до 0 – ночью. Тучи затянут небо, будет стоять серая погода, которую скрасят лишь очень редкие прояснения и пожелтевшие листья.