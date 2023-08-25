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Общество25 августа 2023 15:20

Завершились поиски пропавшего 25-летнего участника СВО из Башкирии

В июле он перестал выходить на связь с близкими
Источник:kp.ru

Завершились поиски пропавшего после возвращения со специальной военной операции 25-летнего уроженца Башкирии. Валерий вышел на связь со своими родными. Об этом «КП-Уфа» рассказала его сестра.

– Он сейчас в Омске живёт с девушкой. Все у него хорошо – жив-здоров, – поделилась собеседница.

Напомним, молодой человек с февраля текущего года находился в зоне СВО и вернулся оттуда в июле. Оказавшись в Краснодаре, мужчина неожиданно пропал из сети. Его родные подождали какое-то время, а затем обратились в полицию и стали распространять ориентировку на Валерия в соцсетях.

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