«А вы будете моей мамой?»: мальчика из Башкирии приняли в семью переселенцы из ЛНР

Супруги Лукьяновы с радостью приняли Рому в свою семью. Фото предоставлено героями публикации.

Иногда нужно потерять все, чтобы обрести гораздо больше. Именно так считает семья Галины и Сергея Лукьяновых. Весной прошлого года супруги с двумя маленькими детьми вместе с другими переселенцами прибыли в Башкирию из Луганской народной республики. А уже в этом году они помогли исполниться заветной мечте мальчика из детского дома – обрести любящую семью. Подробности этой жизнеутверждающей истории выясняла «Комсомолка».

ИЗ ЛНР – В БАШКИРИЮ

В апреле 2022 года город Кременная Луганской области стал одной из самых «горячих» точек в СВО. Эвакуационные поезда увозили тысячи перепуганных людей, которые потеряли свои дома (а многие и близких) на безопасную территорию России. В одном из таких поездов в Уфу прибыла семья Лукьяновых вместе с двумя маленькими детьми – четырехлетней дочкой и 11-летним сыном-подростком.

- Сначала нас увезли в Стерлитамак, где разместили в ПВР (пункте временного размещения. – Ред.), а вскоре моему мужу поступило предложение устроиться на работу старшим механиком в село Октябрьское Стерлитамакского района, и мы переехали туда. Я по образованию педагог-воспитатель, поэтому теперь работаю психологом и преподавателем информатики в местной школе. Нам выделили по социальному найму трехкомнатную квартиру, однако, мы с мужем много работали, поэтому в мае этого года смогли приобрести собственную двухкомнатную квартиру. В планах купить и собственный дом (пусть и в ипотеку), чтобы всем было просторно и уютно, – рассказывает Галина Лукьянова.

Семья Лукьяновых переехала в Башкирию из Кременной весной 2022 года. Фото предоставлено героями публикации.

Летом 2023 года учительнице предложили поработать воспитателем в детском лагере «Колос», там Галина и познакомилась со своим будущим сыном.

В 7 ЛЕТ ПОТЕРЯЛ МАТЬ

13-летний Роман Тунгунов оказался в Центре содействия семейному воспитанию «Алые паруса» в марте прошлого года. До 7 лет мальчик проживал в Санкт-Петербурге вместе с мамой. К сожалению, женщина очень рано ушла из жизни, и тогда тетя Ромы решила разыскать отца мальчика. Как оказалось, тот жил вместе с матерью в башкирском городке Кумертау. Мужчина был лишен родительских прав и часто выпивал, поэтому опеку над мальчиком оформила бабушка. Пожилая женщина очень надеялась помочь любимому внуку встать на ноги, но возраст брал свое. Так Рома попал в детский дом.

– Когда Рома только попал к нам, он был хулиганом с ершистым характером. Но буквально с первых дней мы все поняли, что на самом деле у мальчика очень доброе сердце, и он очень скучает по дому, – признается руководитель службы семьи «Алых парусов» Наталья Балакина. – Вскоре Рому было уже не узнать: он активно начал заниматься спортом, участвовал в творческой самодеятельности, подружился со всеми ребятами в центре. Мы не могли нарадоваться – какой же активный и позитивный ребенок.

«А ВЫ БУДЕТЕ МОЕЙ МАМОЙ?»

В начале лета Рома вместе с другими ребятами из детского дома отправился отдыхать в ДОЛ «Колос», где попал в группу к воспитателю Галине Лукьяновой.

– Мне достался самый большой отряд – 36 человек! Помню, как безуспешно пыталась их построить, и тут вышел Рома. Строго так посмотрел на всех и велел строиться – и дети послушались! Я сразу оценила его лидерские качества и назначила командиром отряда, - улыбается Галина Олеговна.

Мальчик быстро прикипел к воспитателю и однажды даже признался ей по секрету, что она очень похожа на его умершую маму. Как позже выяснит Галина, изучая документы сына, его мама была украинкой.

По секрету Рома признался Галине, что она очень похожа на его родную маму. Фото предоставлено героями публикации.

– Однажды я предложила детям сделать «Карту желаний» – на большом ватмане ребята должны были написать или нарисовать свою мечту. Кто-то написал, что хочет мороженое, кто-то мечтал о новом телефоне, кто-то – побывать на море… А Рома написал, что очень хочет, чтобы его забрала приемная семья. У меня защемило сердце: я поняла, что он очень домашний ребенок, которому нужны забота и ласка, - признается Галина Лукьянова.

А под конец первой смены Рома заболел: поднялась температура под сорок, саднило горло. Мальчик уговорил воспитателя не отдавать его в медпункт, поэтому ночами напролет Галина сидела у постели ребенка.

– Помню, что он посмотрел на меня внимательно и говорит: «Галина Олеговна, а вы будете моей мамой? Ну хотя бы до конца смены в лагере?». Я согласилась, пообещала и потом навещать его в лагере и привозить гостинцы. Потом вышла из комнаты … и вернулась обратно. И спрашиваю: «Ром, а если я позову тебя жить в свою семью, ты пойдешь?». Он сразу же согласился… – вспоминает новая мама мальчика.

«СЕМЬЯ ПОДДЕРЖАЛА РЕШЕНИЕ»

Вернувшись домой Галина сразу же рассказала супругу, что очень хочет забрать Романа в семью. Конечно, все опасались огромной ответственности, но в итоге супруги приняли единодушное решение стать для мальчика приемными родителями.

– Дети тоже приняли идею с восторгом. Назар уже познакомился с Ромой в лагере, да и вообще он у нас очень добрый мальчик – готов забрать всех детей из детских домов. Алла тоже очень дружелюбная и открытая девочка, она очень рада, что у нее теперь есть новый старший братик, – улыбается Галина. – В итоге мы всю вторую смену ездили с мужем, детьми и даже нашей собакой к Роме в лагерь. Возили гостинцы, знакомились поближе.

Собаку супруги привезли с собой из ЛНР. Фото предоставлено героями публикации.

Параллельно женщина занялась оформлением опеки над мальчиком. Как признается Галина Лукьянова, ей очень повезло с опекой, где с теплотой выслушали всю историю и оценили желание забрать Рому в семью. Так Галина сначала оформила гостевую опеку, потом временную, которая позволила забрать мальчика в семью и оформлять документы в новую школу.

- И вот когда Роме исполнилось 14 лет, мы вместе с ним поехали в «Алые паруса», чтобы забрать его оставшиеся вещи и документы. Все это время Рома очень нервничал – переживал, что я могу передумать и оставить его там. И лишь когда мы вернулись домой, он зашел в свою комнату, то выдохнул – теперь он действительно в семье, – вспоминает Галина Олеговна.

Сейчас же Галина уже прошла обучение в школе приемных родителей. Остался небольшой экзамен в форме собеседования, после чего будет оформлена уже постоянная опека.

В свой день рождения Рома забрал оставшиеся вещи и детского дома и переехал в свой новый дом. Фото предоставлено героями публикации.

«НАС СВЕЛА САМА СУДЬБА»

Сейчас Рома активно обживается в новой семье – ему сделали модную стрижку, купили новую одежду. Регулярно семья выезжает на отдых: катаются на велосипедах и аттракционах в парке отдыха, купаются в озере. А еще Рома помогает по дому и хозяйству и приглядывает за младшей сестренкой. Осенью Галина хочет свозить сына в Санкт-Петербург, чтобы он смог побывать на могиле у умершей матери – это одно из главных желаний мальчика. А еще Рома продолжает поддерживать связь со своей бабушкой, для которой дверь в дом Лукьяновых всегда открыта.

- Многие знакомые спрашивают: вы что, с ума сошли? Это же такая ответственность, своих детей что ли мало? А я отвечаю: если бы каждый взял в семью ребенка из детского дома, в мире бы не осталось несчастных детей. Знаете, как они все мечтают обрести родителей? чтобы их тоже любили и заботились? Я вообще считаю, что наша встреча была предопределена свыше. Все обстоятельства сложились именно так, чтобы Рома пришел в нашу семью. Мы попали в Башкирию все примерно в одно время. Более того, мы чуть не опоздали на поезд и буквально успели запрыгнуть в последний вагон. Это судьба. Это мой ребенок, посланный мне Богом, - уверена Галина Лукьянова. – Я хочу, чтобы каждый понимал: даже если ты потерял все, в твоих же силах построить свою жизнь заново и обрести что-то большее.