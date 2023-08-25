Аналитика: зарплата четверти работающих жителей Башкирии превышает 59 тысяч рублей

В регионе 6,6% работников получают выше, чем две средние зарплаты по стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики агентства РИА Рейтинг опубликовали новое исследование, составленное по данным официальной статистики. На этот раз эксперты рассчитали, сколько в каждом из регионов России работающих граждан получают зарплату выше средней. Затем был составлен общероссийский рейтинг по числу таких работников.

КАК СЧИТАЛИ

По данным официальной статистики, с июня 2022 года по май 2023 года средний заработок по стране составил 59 тысяч рублей. В РИА Рейтинг взяли за основу именно эту цифру и рассчитали, сколько в каждом отдельном регионе жителей, зарабатывающих больше нее. В данном случае в расчет брались только официально трудоустроенные сотрудники, чьи работодатели направляют отчетность в государственные органы.

При составлении итогового рейтинга аналитики подсчитали также, сколько работающих зарабатывают больше, чем две средние зарплаты, то есть более 118 тысяч рублей в месяц. Оказалось, что в целом по России за 12 месяцев выше средней по стране зарплату получали 31,7% работников. А в 18 регионах страны доля таких сотрудников оказалась еще выше.

С другой стороны, в 12 регионах по оценкам РИА Рейтинг лишь 15% работников зарабатывают более 59 тысячи рублей в месяц.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

По данным РИА Рейтинг, в Ямало-Ненецком автономном округе 75% работников получают более 59 тысяч рублей в месяц, а 35,1% и вовсе более 118 тысяч. Этот регион стал абсолютным лидером по высоким зарплатам.

Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ, где 61,4% работников зарабатывают выше средней по стране зарплаты. А 23,3% сотрудников местных организаций зарабатывают больше двух средних. Топ-3 регионов с самыми высокими зарплатами замыкает Ханты-Мансийский автономный округ. По версии аналитиков здесь 60,8% работников зарабатывают выше среднероссийской зарплаты, а 23,5% выше, чем две средних.

В пятерку регионов с самым большим числом работников, зарабатывающих больше 59 тысяч рублей в месяц, вошли также Магаданская область и Чукотский автономный округ. Там число сотрудников, получающих выше средней зарплаты, 59,7 и 58,6 процентов и выше, чем две средние зарплаты по 18,2 и 13,3 процентов соответственно.

Москва и Санкт-Петербург заняли в этом рейтинге 9 и 10 места соответственно. В столице 44,4% работников получают зарплату выше средней по стране, а в Петербурге - 43,2% от общего количества работников. При этом выше 118 тысяч рублей в Москве зарабатывают 15,2% сотрудников, а в северной столице – 14,5%.

Меньше всего сотрудников с высокими зарплатами по версии РИА Рейтинг оказалось в Ингушетии. Там выше средней зарплату получают лишь 8,8% работников, а выше двух средних всего 2%. Второе с конца место в рейтинге заняла Чеченская республика, где выше средней зарплату получает 10,1% работников, а выше двух – 2 процента.

Замыкает тройку аутсайдеров по высоким зарплатам Кабардино-Балкарская республика. Здесь выше средней зарплату получают всего 10,1% сотрудников, а больше двух средних 1,8%.

ЧТО В БАШКИРИИ

В общероссийском рейтинге высоких зарплат Башкирия заняла 31-е место. По версии РИА Рейтинг, в нашей республике выше 59 тысяч рублей в месяц зарабатывают 26,2% работников. В свою очередь, больше, чем две средние зарплаты в регионе получают 6,6% официально трудоустроенных сотрудников.

Если сравнивать с соседними регионами, то больше, чем в Башкирии количество работников с высокими зарплатами в Татарстане (19 место, 31,6% получают выше средней зарплаты), Свердловской области (26-е место, 28,8% работников) и в Челябинской области (28-е место, 28,4% сотрудников).

В других регионах, граничащих с республикой, число работников с зарплатами выше среднероссийского уровня меньше. Пермский край занял 33-е место в общероссийском рейтинге, здесь 15,9% работников получают более 59 тысяч рублей в месяц. Затем идет Оренбургская область – 38-е место и 24,6% работников с высокими зарплатами. В Удмуртской республике выше среднего зарабатывают 21,6% сотрудников, регион по этому показателю занял 48-е место.