Молодой боец СВО из Башкирии в отпуске спас из полыхающего дома соседа-инвалида

Если бы военнслужащий пришел на помощь немного позже, то соседа уже бы не удалось спасти Фото: МЧС Башкирии и телеграм-канал "Подслушано в Башкирии"

Молодой участник специальной военной операции из Балтачевского района Башкирии в отпуске спас из пожара соседа-инвалида. Эту историю рассказала пресс-служба МЧС республики.

21-летний Ильдарис был дома, когда его окликнул отец, пошедший смотреть затопленную баню. Оказалось, что у соседей загорелся дом. Молодой человек, не медля, ринулся на помощь.

Подбежав к дому, он услышал голос, который доносился из комнаты. Ильдарис забрал из стоящего рядом гаража топор и разбил им окно. Сквозь пелену дыма военнослужащий увидел лежащего на полу человека, он стонал и тянул руки к своему спасителю.

Мужчина вовремя покинуть дом и выбраться самостоятельно из него не мог, поскольку был инвалидом. Через разбитое окно Ильдарис проник в дом, схватил за руки лежащего соседа и вытащил его через оконный проем.

Молодой человек оттащил мужчину подальше от пламени, а спустя считанные минуты огонь отрезал все пути из дома. То есть, пришел бы Ильдарис на помощь немного позже, и соседа уже бы не удалось спасти. Вскоре к месту происшествия подоспели медики, они оказали пострадавшему всею необходимую помощь.

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