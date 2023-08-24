Пожилая переселенка из Украины попала в Уфу и встретила свою любовь

Невесте Екатерине Александровне недавно исполнилось 70 лет, а жениху Шерали Рахимовичу - 62. Фото: Геронтологический центр «Именлек»

На днях двое пожилых постояльцев уфимского геронтологического центра «Именлек» сыграли свадьбу в ЗАГСе Октябрьского района Уфы. Это уже тринадцатая семейная пара, образовавшаяся в стенах социального учреждения, где проживают пожилые люди.

НЕОБЫЧНАЯ ПАРА

62-летний Шерали Холов и 70-летняя Екатерина Тендитная познакомились в уфимском геронтологическом центре «Именлек». У обоих за плечами насыщенная и непростая жизнь, но оказалось, что у них много общего. Полгода они встречались, а недавно Шерали Рахимович сделал своей избраннице предложение руки и сердца, на что она ответила согласием.

Примечательно, что новоявленная невеста нашла свое счастье за тысячи километров от родных мест – Екатерина Александровна вынужденная переселенка из Украины. В апреле прошлого года она по настоянию детей уехала из находившегося под обстрелами города Изюма, что в Харьковской области, и перебралась в Уфу.

Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» директор геронтологического центра «Именлек» Зульфира Маскулова, поначалу Тендитная, как и многие другие вынужденные переселенцы, заселилась в пункт временного размещения «Связист» под Уфой. Позднее Екатерина Александровна стала постояльцем социального учреждения.

Новоиспеченная семейная пара стала 13-й среди постояльцев уфимского геронтологического центра «Именлек»

- Очень переживала, как ее здесь примут. Но сейчас уже спокойна, здесь она и ее супруг под постоянным присмотром. Все-таки возраст и здоровье уже. Наши сотрудники социальной службы помогли Екатерине Александровне оформить российское гражданство, она получает пенсию. Здесь она ведет очень активную жизнь, принимает участие в различных мероприятиях, в том числе спортивных, ходит на концерты. Хорошая женщина, не озлобленная, - рассказывает Зульфира Маскулова.

ИСТОРИЯ ЗНАКОМСТВА

62-летний избранник Екатерины Александровны Шерали Рахимович проживает в центре «Именлек» с 2019 года, он инвалид третьей группы. Его навещают дети и внук Богдан, для которого он сочиняет сказки. А еще новоиспеченный жених пишет стихи, играет на гитаре и учит постояльцев центра нардам. Так молодожены и познакомились – Шерали Рахимович научил свою будущую супругу этой популярной настольной игре.

- Дети благословили их союз, а в день свадьбы дочка позвонила Екатерине Александровне и поздравила. Некоторые родственники у нее остались в Харьковской области. Дети Шерали Рахимовича также положительно отреагировали на его желание жениться. Очень положительная пара, чувствуется в них позитив. Шерали Рахимович у нас серьезный такой ходил, а сейчас прям блеск в глазах, раскрылся наконец, - поделилась в беседе с «КП-Уфа» директор геронтологического центра «Именлек».

После свадьбы новоиспеченные молодожены переехали в отдельную комнату. Свадебное путешествие они пока не планируют, все-таки по состоянию здоровья им лучше находиться под присмотром специалистов. Правда, по возможности пожилая пара старается побольше гулять и ездит в гости.