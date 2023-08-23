Благодаря помощи «Башнефти» в детском лагере «Орленок» в Башкирии появился новый учебный корпус

Универсальный корпус в лагере «Орленок» построили в этом году при помощи башкирских нефтяников. Фото: Булат Гайнетдинов

Всего несколько лет назад детский оздоровительный лагерь «Орленок» в Илишевском районе Башкирии был закрыт по требованию надзорных органов. Из-за множества нарушений отдыхать детям здесь было попросту небезопасно. Все изменилось, когда к делу подключились башкирские нефтяники – с их помощью удалось не только спасти лагерь от закрытия, но и преобразить его.

В 2021 году АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») оказала благотворительную помощь «Орленку» и здесь снова зазвучал детский смех. Тогда в кратчайшие сроки был построен совершенно новый, отвечающий всем требованиям безопасности жилой корпус. И уже на следующее лето сюда приехали отдыхать сотни детей едва ли не со всех уголков России.

Сегодня «Орленок» стал лагерем круглогодичного пребывания и одним из самых популярных мест детского отдыха в Башкирии. На радость детям здесь несколько спортивных площадок с безопасным покрытием, крытый бассейн с подогревом воды, клуб со сценой, двухэтажный жилой корпус. А в этом году благодаря «Башнефти» построили совершенно новый учебный корпус.

Сложно поверить, что всего несколько лет назад лагерь едва не закрыли из-за нарушений безопасности. Фото: Булат Гайнетдинов

О том как будет использоваться это здание, в беседе с «Комсомолкой» рассказал директор лагеря Азамат Мингазов.

- Здесь у нас не школа – ребята не только учиться здесь будут. Этот корпус универсальный, мы попросили построить его так, чтобы в любой момент его можно было сделать спальным, - отмечает Азамат Мингазов.

По словам директора «Орленка», год от года лагерь продолжает преображаться и благоустраиваться. Каких-нибудь четыре-пять лет назад дети жили в старых «дачах», то есть деревянных домиках без санузлов, то теперь большинство отдыхающих занимают просторные комнаты в новом спальном корпусе, где есть все удобства.

В лагере есть все необходимые для отдыха и занятий спортом условия. Фото: Булат Гайнетдинов

- В учебном корпусе одновременно могут обучаться 176 ребятишек. Строительство началось весной этого года и завершилось совсем недавно. Внутри уже есть мебель и учебные доски, подключено электричество. Это стало возможным благодаря администрации Илишевского района и благотворительной помощи «Башнефти». Учебный корпус специально создавался для тематических смен в лагере. Здесь, например, дети будут готовиться к школьным олимпиадам, к сдаче экзаменов, например ЕГЭ и ОГЭ. А еще на постоянной основе у нас отдыхает детский тематический лагерь «Хилтон», где ребята углубленно изучают английский язык. Всего в этом году в нашем оздоровительном лагере отдохнуло 1253 ребенка из разных уголков Российской Федерации. В этом, уже третьем потоке, отдыхают 254 человека, - рассказывает директор «Орленка».

В третьей смене лагеря отдыхают 254 ребенка из разных регионов страны. Фото: Булат Гайнетдинов

Когда завершится третья смена и ребята поедут по домам, «Орленок» не будет долго пустовать. Уже в октябре этого года сюда приедут несколько сотен детей из Донбасса. Поскольку лагерь круглогодичный, то принимать своих главных героев – детей, он может в любое время.

Нам удалось поговорить с родителями ребят, прибывшими повидаться со своими детьми в день посещения. Мама одного из отдыхающих Ляйсан Набиуллина отметила, что детей можно забирать на выходные домой, но ее сын Денис не хочет уезжать из «Орленка».

В крытом бассейне вода подогревается и дети могут плавать здесь в любую погоду. Фото: Булат Гайнетдинов

- Ему здесь очень нравится, нашел много друзей. Корпуса здесь чистые, красивые, все возможности для детей имеются. И бассейн, и площадки спортивные, свежий воздух. Сын очень полюбил этот лагерь, мы сюда обязательно вернемся, - поделилась Ляйсан Набиуллина.

Всего за лето 2023 года в «Орленке» отдохнули 1253 ребенка из разных уголков России. Фото: Булат Гайнетдинов

КСТАТИ

Благотворительная программа «Башнефти» реализуется в рамках действующего Соглашения о сотрудничестве между Башкирией и НК «Роснефть». Всего за 2020-2022 годы с помощью башкирских нефтяников было реализовано 140 различных проектов. Это строительство и реконструкция спортивных и социальных объектов, систем водоснабжения и водоотведения, благоустройство парков и скверов, дорог и многих других объектов. Всё это позволило улучшить уровень социальной обеспеченности в 47 районах и городах республики.