Уфимка пожаловалась на массажиста, который во время сеанса домогался до нее

Большинство клиенток, судя по отзывам, остались довольны массажем от мастера. Фото: ufa.profi.ru

Молодая уфимка пожаловалась на популярного массажиста, который откровенно домогался до нее прямо во время сеанса. Как сообщает издание Mash Batash, Альфия (имя девушки изменено – Ред.) решила подтянуть фигуру и записалась на курс антицеллюлитного массажа.

Девушка очень долго выбирала мастера: изучала отзывы в интернете, отмечала опыт массажистов. Внимание Альфии привлекло объявление от 27-летнего Павла Б. – мастер хвалился большим опытом работы, сертификатами обучения и владениями самими разными техниками массажа – от спортивного до расслабляющего, демонстрировал внушительный набор инструментов для глубокого разминания мышц, а также гарантировал быстрый результат при низких ценах.

ВСЕ ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ

Принимал Павел клиентов в собственной квартире в Орджоникидзевском районе Уфы, где оборудовал уютный и светлый кабинет. К тому же, подруги Альфии, которые уже побывали у мастера, наперебой расхваливали «золотые руки» и «чуткость мастера». Так что девушка решилась и записалась на массаж.

Для работы мастер использовал внушительный арсенал аксессуаров. Фото: ufa.profi.ru

Поначалу все шло идеально. Мастер приветливо расспросил девушку о ее здоровье и желаемом результате, предложил раздеться и расположиться на массажном столе. Альфия расслабилась под чуткими руками мастера, как неожиданно почувствовала, что… в общем, массируют ее совершенно неподходящих для этих целей местах.

Перепуганная и ошарашенная девушка собрала свои вещи и пулей вылетела из квартиры, а потом сообщила в полицию. Вскоре к хваленому мастеру заявились сотрудники правоохранительных органов – на удивление мужчина даже не стал отпираться, а попросил написать чистосердечное признание, чтобы облегчить наказание. Сейчас стражи порядка разыскивают других возможных жертв любвеобильного массажиста.

РЕЙТИНГ 5.0

Удивительно, но на сайте услуг у Павла стоит уверенный рейтинг в 5 звезд. Клиенты (в основном, женщины) благодарят мастера за профессионализм и чуткость.

– Понравилась работа Павла: профессионально, без суеты, уверенно. Узнала на практике новые эффективные приемы массажа, которых прежде не встречала у других специалистов, - пишет Екатерина.

– Очень понравился массаж. Руки сильные, тяжелые. Это прямо то, что нужно для меня, - вторит Влада.

– Супер массаж! Здоровья Вашим золотым ручкам, Павел, - благодарит Нелли.

Мы обратились за комментарием в Следственный комитет Башкирии, как только мы его получим, сразу же опубликуем.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.