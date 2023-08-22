Башкирская содовая компания объявила о проведении масштабного конкурса грантовых проектов «Стерлитамак – наш общий дом»

Фото: АО «БСК»

Конкурс грантовых проектов «Стерлитамак – наш общий дом» проходит по инициативе генерального директора БСК Эдуарда Давыдова уже в третий раз. В этом году общий призовой фонд увеличился вдвое и составил рекордные 20 млн руб.

- Башкирская содовая компания нацелена на повышение качества жизни работников и жителей региона. Мы помогаем в реализации различных проектов – инфраструктурных, в сфере здравоохранения, образования, благоустройства, но хотели бы не просто делать что-то, а делать в диалоге. Не только с местной властью, но и с активными жителями. Это желание стало основой конкурса городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом», - комментирует Первый заместитель генерального директора АО «БСК» Александр Пименов.

Фото: АО «БСК»

В запуске проекта приняли участие заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Азат Басыров, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Анна Таболина, уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Ирина Абрамова, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан Лида Исаргакова, а также первый заместитель Главы администрации городского округа г. Стерлитамак Артур Гафаров. Башкирскую содовую компанию представили Первый заместитель генерального директора БСК Александр Пименов, директор по связям с общественностью Сергей Лобастов, заместитель директора по связям с общественностью Алина Халикова.

В этом году грантовая поддержка конкурса распределится между двумя большими направлениями «Качество жизни» и «Экология». Всего номинаций 12.

- Сегодня особую популярность среди населения набирают экологические инициативы. Поэтому не может не радовать, что в таком масштабном грантовом проекте, как «Стерлитамак – наш общий дом» введено отдельное направление, нацеленное на защиту окружающей среды, - сообщает заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Азат Басыров.

БСК предусмотрела и специальные гранты. Проект, получивший наибольшее одобрение среди участников народного голосования, станет победителем номинации «Выбор города». Отдельно наградят и лучший проект в номинации «Гран-при Генерального директора».

В рамках конкурса «Стерлитамак – наш общий дом» стартовал и традиционный конкурс добрых идей «Я – волонтер БСК». Участниками его в этом году станут сотрудники сразу нескольких химических и нефтехимических предприятий Стерлитамака.

Фото: АО «БСК»

Справочно:

Башкирская содовая компания - крупнейший производитель кальцинированной и пищевой соды в России, один из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и соляной кислоты. АО «БСК» входит в группу компаний АО «Росхим».

Росхим — это современная динамично развивающаяся управляющая компания группы крупных химических предприятий России, объединенных в производственные кооперации. Сегодня в компанию входят ключевые предприятия химпрома, такие как АО «БСК», АО «БСЗ», группа предприятий АО «СНХЗ», АО «Донбиотех», а также ряд предприятий юга России.

«Стерлитамак – наш общий дом» - масштабный конкурс грантовых проектов, стартовавший впервые в 2018 году. Участие в нем предоставляет возможность как горожанам, так и отдельным некоммерческим и общественным организациям реализовать свои инициативы при поддержке Башкирской содовой компании. Благодаря грантовой поддержке БСК, в городе уже появились многофункциональные спортивные площадки, художественная мастерская, аллеи памяти медицинских работников, ученых и писателей, виртуальные экскурсии по историческим объектам, лаборатория занимательной химии и многое другое.