«Отметил в календаре вторую дату рождения»: башкирские врачи спасли в ЛНР едва не утонувшего мужчину

Команда специалистов в течение 40 минут реанимировала пострадавшего Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

Командированные в Луганскую Народную республику врачи из Башкирии спасли 43-летнего мужчину в состоянии клинической смерти. Этой историей на своей личной странице в социальных сетях поделился глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Все произошло в минувшую субботу – 19 августа. Команда специалистов услышала на берегу озера крики женщины. На ее глазах мужчина ушел под воду и долго не выплывал поверхность водоема.

Башкирские врачи бросились на выручку и вытащили пострадавшего со дна. У него не было ни дыхания, ни пульса,. В течение 40 минут специалисты реанимировали мужчину. К счастью, им удалось восстановить у него жизненно важные функции. После этого спасенного передали скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Сейчас пациент уже находится дома, и он отметил 19 августа в календаре как вторую дату рождения.

– Выжить ему помогли начальник смены Нуршат Гибазов, врач-офтальмолог Рафаэль Нурхакимов, врач-травматолог Александр Матвеев, врач-кардиолог Рафаэль Кутдусов, врач-оториноларинголог Альфрет Юсупов, врач-хирург Азамат Кулушев, врач-стоматолог Руслан Базанов, – поведал Айрат Рахматуллин.

В своей публикации глава регионального Минздрава также напомнил, что башкирские врачи продолжают оказывать медицинскую помощь гражданам в Красном Луче. В настоящее время там работает уже 15 смена специалистов, которые проводят диспансеризацию, осмотры плановых и экстренных пациентов.

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