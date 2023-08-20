«Уснул за рулем»: на трассе Р-240 в Уфимском районе в жуткой аварии погибли четыре человека

В аварии также получил серьезные травмы еще один человека, его госпитализировали Фото: Прокуратура Башкирии

Сегодня утром, 20 августа, в Уфимском районе Башкирии в жуткой аварии погибли четыре человека. Подробности происшествия рассказали пресс-службы республиканского отделения МЧС и глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на федеральной трассе Р-240 на 19 километре Западного обхода Уфы недалеко от деревни Николаевка. Здесь столкнулись Lada Granta и грузовая «Газелью». Согласно предварительной информации, в результате случившегося погибли водитель «Лады» и его три пассажира. Шофер «Газели» получил серьезные травмы, его госпитализировали в уфимскую клиническую больницу №21.

– Предварительно водитель легкового автомобиля уснул за рулем, – сообщил Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Фото: ГИБДД Башкирии

Движение на автодороге нарушено не было, сейчас оно осуществляется в обоих направлениях. На месте происшествия в настоящее время работают специалисты МВД, МЧС и Госкомитета Башкирии по ЧС. Работу правоохранителей и спецслужб координирует исполняющий обязанности прокурора Уфимского района Руслан Абузаров.

– Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, – сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: МЧС Башкирии

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