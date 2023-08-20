Остались без света и крыши: в Башкирии жители села Малояз пострадали от сильного урагана

Вырванная ураганом крыша рухнула на рядом стоящий автомобиль Фото: МЧС Башкирии

Вчера днем, 19 августа, жители села Малояз в Салаватском районе Башкирии пострадали от сильного урагана.

Из-за серьезно усилившегося ветра на улице Коммунистическая из двухэтажного вырвало крышу. Кровлю рухнула на рядом стоящий автомобиль, и лишь чудом не задела никого из граждан.

Фото: МЧС Башкирии

Еще одним последствием стихийного бедствия стало аварийное отключение электроэнергии в одном из районов Малояза. На месте МЧС организовала работу по восстановлению подачи электричества.

– При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от дальних поездок. Если при сильном ветре вы находитесь на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев и промышленных объектов, – порекомендовали в чрезвычайном ведомстве.

Фото: МЧС Башкирии

Напомним, жители Башкирии на этой неделе уже не в первый раз страдают от последствия сильных ураганов. Несколько дней назад в Благоварском районе ветер сорвал кровлю нескольких зданий.

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