Лучшие во всем: профессиональный Международный конкурс в Уфе завершился триумфом «Транснефти»

Фото: АО Транснефть-Урал

В столице республики состоялся Международный конкурс, в котором работники компании «Транснефть» соревновались со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана. Местами проведения состязаний стали крупнейший производственный объект АО «Траснефть – Урал» – линейная производственно-диспетчерская станция «Нурлино», а также Научно-технический центр ООО «НИИ Транснефть».

На минувшей неделе мы рассказывали о соревнованиях всероссийского размаха – в Уфе проходил корпоративный конкурс профессионального мастерства среди работников «Транснефти». Мероприятие было масштабным, участие в нем приняли свыше двухсот работников дочерних обществ компании.

О высоком уровне подготовки федерального конкурса говорил едва ли не каждый его участник. На международном соревновании планку, кажется, подняли еще выше. Оснащенные современным оборудованием рабочие места. Предупредительные волонтеры, готовые ответить на любой вопрос. Все необходимые информационные материалы. Иными словами, организаторы сделали все для того, чтобы ни участники конкурса, ни члены жюри не отвлекались на мелочи жизни, а могли полностью посвятить себя только и исключительно конкурсу.

За звание лучших боролись представители восьми профессий нефтепроводной отрасли: электрогазосварщики и трубопроводчики линейные, операторы товарные и лаборанты химического анализа, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и операторы нефтеперекачивающих станций, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики и слесари по ремонту технологических установок.

Условия были созданы максимально приближенные к реальным, а участники выполняли именно те задания, с которыми сталкиваются в повседневной работе. Ну разве что «плотность» происходящего повыше, чем это может быть в реальности – в настоящей жизни столько происшествий подряд вряд ли может случиться, улыбается оператор нефтеперекачивающей станции Андрей Волков (ОАО «Гомельтранснефть Дружба»):

– С коллегами из других стран у нас схожая документация, практически идентичные рабочие места – это и понятно, ведь сфера деятельности у нас одна. Во время конкурса мы сталкиваемся с такими задачами, которые мы решаем или должны быть готовы решать на рабочем месте. Но здесь все это представлено, так сказать, в концентрированном виде, поэтому надо не только обладать необходимыми знаниями и навыками, но и быть психологически готовым решить все эти задачи в короткое время. Это, наверное, и есть самое важное.

– Здесь присутствуют конкурсанты из трех стран. Это лучшие специалисты своих подразделений, как в части теории, так и в части практики. Все они проявили себя на очень высоком уровне, – отмечает Павел Шотер, главный механик ПАО «Транснефть», председатель конкурсной комиссии по профессии «Слесарь по ремонту технологических установок». – Наши конкурсанты показывали свое мастерство по сборке магистрального насоса. Это абсолютно реальный насос, и абсолютно реальные условия.

Главное же, ради чего конкурс был задуман, и для чего он проводится – это повышение уровня профессионального мастерства, передача опыта, освоение работниками новых навыков.

– Каждый работник, независимо от профессии, может найти для себя на конкурсе возможность профессионального роста, – говорит Нурлан Жалмаганбетов, инженер по учету нефти АО «КазТрансОйл», член комиссии по профессии «лаборант химического анализа». – Помимо того, что он готовится сам, он еще и перенимает опыт коллег из других стран, и это стимулирует работника, мотивирует к дальнейшему профессиональному развитию и росту.

Фото: АО Транснефть-Урал

…Пожалуй, главное, что впечатлило на международном конкурсе – это атмосфера. Лучше всего ее отразил один из многих сотен, и даже тысяч сделанных фотографами снимков: на нем три конкурсанта – из России, Белоруссии и Казахстана – стоя возле магистрального насоса, ведут разговор. Что именно они обсуждают, мы не знаем, да это и неважно. Зато имеет значение то, что представители трех предприятий из трех разных стран ведут спокойный деловой разговор, и в этом им не мешают ни границы, ни стремление каждого из них показать лучший конкурсный результат.

Но все-таки конкурс – это конкурс, а значит, после проведения всех испытаний наступает момент вручения наград. Церемония, которую ждали и участники, и члены конкурсных комиссий, и тысячи работников всех трех компаний, прошла в государственном концертном зале «Башкортостан». По результатам выступлений первые места во всех восьми номинациях заняли работники компании «Транснефть». На счету представителей Казахстана шесть «серебряных» и две «бронзовых» награды, у команды из Республики Беларусь – три «серебряных» и пять «бронзовых». При этом в профессии «оператор нефтеперекачивающей станции» комиссия решила присудить серебро участникам из Белоруссии и Казахстана, оценив их мастерство и волю к победе.