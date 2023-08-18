«Его должны были еще два месяца назад поднять»: на мечеть Ар-Рахим вернули рухнувший весной купол минарета

Мечеть Ар-Рахим в Уфе начали строить в 2007 году и до сих пор не сдали. Фото: ДУМ РБ

Утром 18 августа 2023 года на минарет мечети Ар-Рахим в Уфе вернули купол. Конструкция упала 15 марта, когда башкирскую столицу накрыл ураганный ветер.

Через некоторое время после падения купола мечети, с заявлением выступил глава Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин.

- Видимо, это произошло из-за ошибок в конструкции. Этот факт не нужно воспринимать мусульманам в негативном свете. Это просто форс-мажорная ситуация, - заявлял тогда Айнур Хазрат.

После инцидента восстановить купол минарета и укрепить основания трех других распорядился глава региона Радий Хабиров. Позднее власти Башкирии создали специальный оперативный штаб по завершению строительства мечети Ар-Рахим. После анализа всей документации и состояния самого здания будут озвучены сроки, когда возобновится масштабная стройка.

В марте 2023 года с одного из минаретов мечети упал купол. Фото: Рустем Ахунов

А пока 18 августа был восстановлен купол минарета, упавший в марте. На месте недостроенной мечети Ар-Рахим глава ДУМ РБ Айнур Биргалин рассказал журналистам региональных и федеральных телеканалов, почему восстановление затянулось. Поначалу, купол планировали установить еще в июне. Многие верующие были возмущены как тем фактом, что из-за недосмотра строителей купол упал, а затем стали негодовать из-за того, что его долго возвращают на место.

- Оказывается, мечеть является уникальным объектом, для России по крайней мере. Именно в таких климатических зона не было такого публичного сооружения для массы людей. Тут и вентиляция должна быть хорошая и безопасность должна быть на уровне. Входы и выходы должны быть учтены, купол такой, который свойственен для религиозных объектов. Минареты такой высоты мы в нашей местности нигде не встретим, - пояснил Айнур Биргалин.

По словам муфтия, затянулось восстановление минарета потому, что в России на сегодняшний день всего две компании, которые могут изготовить такое сооружение как купол.

- Работа была непростая. Мы поняли, что в улеме (основа минарета, на который крепится купол – Ред.), есть просчеты именно в расчете ветровых нагрузок. Это все заново в программе в электронном виде пересчитывали, делали экспертизу. После этого смонтировали по старым чертежам. Его должны были еще два месяца назад поднять, но мы выявили, что другой улем, идентичный которому упал, мы остановили процесс и начали все пересчитывать. Чтобы подобная история не повторилась, - заявил Айнур Хазрат.

Айнур Биргалин также заявил, что сейчас строители усиливают все остальные минареты мечети Ар-Рахим.

Напомним, мечеть Ар-Рахим начали строить еще в 2007 году по инициативе первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. На сегодняшний день этот объект не достроен, активная работа, которую можно назвать продолжением строительства – не ведется.