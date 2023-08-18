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Происшествия18 августа 2023 8:15

Суд по делу об убийстве чиновницы из Башкирии Дины Махияновой отложили уже в 10-й раз. Адвокат объяснил, с чем это связано

Суд над убийцей 31-летней Дины Махияновой из Башкирии отложили уже в 10-й раз
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Судебный процесс затягивается из-за постоянной неявки в суд свидетелей. На фото: Алик и Дина Махиянова. Фото: vk.com

Судебный процесс затягивается из-за постоянной неявки в суд свидетелей. На фото: Алик и Дина Махиянова. Фото: vk.com

В Белорецком межрайонном суде Башкирии в очередной, 10-й раз отложили заседание по делу об убийстве 31-летней чиновницы из местной администрации Дины Махияновой. В картотеке дел на сайте суда говорится, что заседание перенесли из-за неявки свидетелей.

Уфимский адвокат Роман Петров в беседе с «КП-Уфа» пояснил, по какой причине постоянно откладываются заседания по громкому делу.

- Все очень просто – здесь неудовлетворительная работа судебных приставов. У них есть все полномочия принудительно доставить свидетеля на заседание. При этом в ходе заседания судья может начать процесс в отсутствии свидетелей, основываясь на их показаниях. В любом случае, свидетели по закону обязаны явиться по требованию суда, в ином случае есть и штрафы и могут даже административный арест назначить в 15 суток. Приставы все это могут, - подчеркнул адвокат Роман Петров.

Уголовное дело об убийстве Дины Махияновой передали в суд в конце апреля 2023 года.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа 2022 года бывший супруг женщины Алик Махиянов подкараулил ее у дома родителей и убил, нанеся не меньше десятка ударов ножом. Те трагические события зафиксировала камера наружного наблюдения. Причиной жестокой расправы стала ревность.

Он напал на нее во дворе дома ее родителей, когда она вернулась со дня рождения подруги. От полученных ранений молодая женщина скончалась на месте. У нее остались двое детей шести и 13 лет.

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