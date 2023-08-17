Последняя неделя лета будет дождливой и прохладной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Даже и не верится, но через две недели в Башкирию придет осень. Для тех, кто не успел отдохнуть или еще надеется насладиться последними теплыми деньками, советуем поторопиться. Судя по прогнозу, который подготовили синоптики, конец лета в Башкирии будет пасмурным и дождливым, однако, время искупаться и позагорать все еще есть.

ЗАКРЫВАЕМ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Для тех, кому мучительно больно от мысли, что лето подходит к концу, природа дает шанс. Уже в пятницу, 18 августа, судя по прогнозам, будет сильная жара – местами температура воздуха будет доходить до +33 градусов. В ближайшие выходные тоже будет довольно жарко - +26; +29 днем и +19 ночью. При этом – ни намека на дождь или тучи в небе. Так что смело отправляйтесь на пляж закрывать купальный сезон или за город, чтобы устроить пикник с семьей на природе.

Жаркая и солнечная погода задержится в Башкирии примерно до 23 августа, после чего жара резко пойдет на спад, небо затянут тучи, и будет моросить дождь, который к выходным усилится до ливня. Столбики уличных термометров также опустятся до вполне предосенних +18; +20 днем, а по ночам все явственнее будет чувствоваться приближение осени – всего +12; +13 градусов.

В последние три дня август будто еще вспомнит, что он летний месяц: несмотря на пасмурность и кратковременные дожди, в республике будет довольно тепло – уличные градусники покажут +24; +26 днем и +15; +18 ночью. Такую погоду наверняка оценят дачники – это хорошее время, чтобы начинать убирать урожай и готовить сад к осени.

А КАКАЯ ПОГОДА ОЖИДАЕТСЯ 1 СЕНТЯБРЯ?

1 сентября – дата важная для всех детей и их родителей. В этот день во всех школах запланированы торжественные линейки, поэтому погода играет очень важную роль. Судя по прогнозу синоптиков, в южных и западных районах республики 1 сентября будет теплым и солнечным, в восточной части ожидаются кратковременные осадки, а вот в северной части Башкирии зарядят ливни. В Уфе же 1 сентября ожидается переменная облачность, небольшой дождь и отметка на градуснике в +22 градуса.